root написав:Вчора теж став клієнтом Альфи. Отримав Платінум Блек(Visa) завів для теста 100грн. з монобанка, потім відправив ці 100грн в копілку\сейф А сьгодні в ранці дивлюсь а "сейф" не те що пустий його взагалі нема! і борг висить в мінус 100. Прикольно виходить, рукі довгі у банка, взяли за обслуговуввання і самі почистили депозит )))) Це нормально?
А вы завели через СЕП или перевод на карту? Если через второе то тогда у вас возник овердрафт.
Овердрафт однозначно, непонятно откуда минус на карте взялся - деньги просто должны были вернутся с доходного сейфа на карту, и все
Esq написав:Я сейчас опущу момент по которому ранее в службе Visa утверждали что карта Альфы не участвует в программе страхования. Чудеса: сайт службы Visa принимает номер карты и открывает личный кабинет, а по телефону - "карта не участвует". Но, возможно они забрали свои слова назад, т.к. теперь отказывают по иной причине.
"Страховое покрытие в случае задержки багажа действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"
Возможно, морозятся из-за несоблюдения 10 000 грн ежемесячных трат по Visa Signature? Правда, к правилам это не относится. Но все равно, посмотрели, что человек этой картой только за билеты рассчитался и пошли в отключку.
Esq написав:К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий)
root написав:Вчора теж став клієнтом Альфи. Отримав Платінум Блек(Visa) завів для теста 100грн. з монобанка, потім відправив ці 100грн в копілку\сейф А сьгодні в ранці дивлюсь а "сейф" не те що пустий його взагалі нема! і борг висить в мінус 100. Прикольно виходить, рукі довгі у банка, взяли за обслуговуввання і самі почистили депозит )))) Це нормально?
А вы завели через СЕП или перевод на карту? Если через второе то тогда у вас возник овердрафт.
Овердрафт однозначно, непонятно откуда минус на карте взялся - деньги просто должны были вернутся с доходного сейфа на карту, и все
Ну, 200 грн це за річне обслуговування, це нормально. Тут питання в тому що банк заліз в "сейф" я думав що це щось типу депозита... ну і сам сейф тепер по цій картці зник взагалі. На додаткових на місті.
по кешбеку теж є питання. Сьогодні смска прилетіла: підключайся до нашого кешбеку блаблабла... ну я переходжу в дотаток, жмякаю вибрати підвищені категорії а там : З 1го числа наступного місяця! Початок работи з банком гарний, треба заспокійливим запасатись, чи в арабів повчитись не поспішати нікуди.
по кешбеку теж є питання. Сьогодні смска прилетіла: підключайся до нашого кешбеку блаблабла... ну я переходжу в дотаток, жмякаю вибрати підвищені категорії а там : З 1го числа наступного місяця! Початок работи з банком гарний, треба заспокійливим запасатись, чи в арабів повчитись не поспішати нікуди.
Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта
Alfa_Bank написав:Добрый день, Esq. Запрос сделала сразу) пока ответ еще не предоставили( как только будет результат - отпишусь.
Мы все понимаем, что банк - сложная организация, так что не принимайте как личный выпад. Не сомневаюсь, что вы отправили запрос. Кроме того в банке у меня по технологии банка есть менеджер, который как бы приставлен ко мне и без всякого сомнения это - отличный, очень квалифицированный специалист, которого я бы без промедления порекомендую любому, кто попросит совета в банковских продуктах.
Просто в таком случае как пакетная страховка этого все равно недостаточно и сервис в итоге оказывается неудовлетворительным из-за кого-то ещё.
Востаннє редагувалось Esq в Вів 25 лют, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.