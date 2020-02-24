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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8183818481858186>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:37

  Esq написав:Чуть больше недели назад я спрашивал у Alfa_Bank как реализовать туристическую страховку карты Альфа Тревел. Предыдущая часть истории - здесь.
Разъяснений из банка я не получил.

Вдадельцы инфинити из мони что-то такое обсуждали в https://www.facebook.com/groups/monobankcommunity/permalink/497610340952980/
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:38

  root написав:
  antey718 написав:А вы завели через СЕП или перевод на карту? Если через второе то тогда у вас возник овердрафт.

В додатку монобанку "переказати на картку" А можна профану пояснити що таке "СЕП"? :)

Оплата по реквизитам через систему электронных платежей (сэп) нбу
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:40

  antey718 написав:
  root написав:Вчора теж став клієнтом Альфи. Отримав Платінум Блек(Visa) завів для теста 100грн. з монобанка, потім відправив ці 100грн в копілку\сейф А сьгодні в ранці дивлюсь а "сейф" не те що пустий його взагалі нема! і борг висить в мінус 100. Прикольно виходить, рукі довгі у банка, взяли за обслуговуввання і самі почистили депозит :))))) Це нормально?


А вы завели через СЕП или перевод на карту? Если через второе то тогда у вас возник овердрафт.

Овердрафт однозначно, непонятно откуда минус на карте взялся - деньги просто должны были вернутся с доходного сейфа на карту, и все
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:42

  Esq написав:Я сейчас опущу момент по которому ранее в службе Visa утверждали что карта Альфы не участвует в программе страхования. Чудеса: сайт службы Visa принимает номер карты и открывает личный кабинет, а по телефону - "карта не участвует". Но, возможно они забрали свои слова назад, т.к. теперь отказывают по иной причине.

"Страховое покрытие в случае задержки багажа действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"

Возможно, морозятся из-за несоблюдения 10 000 грн ежемесячных трат по Visa Signature? Правда, к правилам это не относится. Но все равно, посмотрели, что человек этой картой только за билеты рассчитался и пошли в отключку.
  Esq написав:К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий)

Действительно к счастью, бо потом, как влепят счет за ихнюю передовую медицину :shock:
Наверно, они там волшебники, любую хворь исцеляют 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:44

  Stringer написав:
  antey718 написав:
  root написав:Вчора теж став клієнтом Альфи. Отримав Платінум Блек(Visa) завів для теста 100грн. з монобанка, потім відправив ці 100грн в копілку\сейф А сьгодні в ранці дивлюсь а "сейф" не те що пустий його взагалі нема! і борг висить в мінус 100. Прикольно виходить, рукі довгі у банка, взяли за обслуговуввання і самі почистили депозит :))))) Це нормально?


А вы завели через СЕП или перевод на карту? Если через второе то тогда у вас возник овердрафт.

Овердрафт однозначно, непонятно откуда минус на карте взялся - деньги просто должны были вернутся с доходного сейфа на карту, и все


Ну, 200 грн це за річне обслуговування, це нормально. Тут питання в тому що банк заліз в "сейф" я думав що це щось типу депозита... ну і сам сейф тепер по цій картці зник взагалі. На додаткових на місті.
root
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:51

root доходный сейф можно пополнять только после проводки по счету, иначе ночью Альфа вернёт деньги обратно на карту
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:09

root да, сейф в алле немного протекающий, не удивляйся когда кешбек захочешь выводить, там тоже надо ждать 3-4 суток, пока увидишь свою покупку для погашения :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:12

omb
:shock:

по кешбеку теж є питання. Сьогодні смска прилетіла: підключайся до нашого кешбеку блаблабла... ну я переходжу в дотаток, жмякаю вибрати підвищені категорії а там : З 1го числа наступного місяця! :mrgreen: Початок работи з банком гарний, треба заспокійливим запасатись, чи в арабів повчитись не поспішати нікуди.
root
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:29

  root написав:omb
:shock:

по кешбеку теж є питання. Сьогодні смска прилетіла: підключайся до нашого кешбеку блаблабла... ну я переходжу в дотаток, жмякаю вибрати підвищені категорії а там : З 1го числа наступного місяця! :mrgreen: Початок работи з банком гарний, треба заспокійливим запасатись, чи в арабів повчитись не поспішати нікуди.


Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:30

  Alfa_Bank написав:Добрый день, Esq. Запрос сделала сразу) пока ответ еще не предоставили( как только будет результат - отпишусь.


Мы все понимаем, что банк - сложная организация, так что не принимайте как личный выпад. Не сомневаюсь, что вы отправили запрос. Кроме того в банке у меня по технологии банка есть менеджер, который как бы приставлен ко мне и без всякого сомнения это - отличный, очень квалифицированный специалист, которого я бы без промедления порекомендую любому, кто попросит совета в банковских продуктах.

Просто в таком случае как пакетная страховка этого все равно недостаточно и сервис в итоге оказывается неудовлетворительным из-за кого-то ещё.
Востаннє редагувалось Esq в Вів 25 лют, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Esq
 
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