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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8183818481858186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:34

  Аlександр написав:Возможно, морозятся из-за несоблюдения 10 000 грн ежемесячных трат по Visa Signature? Правда, к правилам это не относится. Но все равно, посмотрели, что человек этой картой только за билеты рассчитался и пошли в отключку.
  Esq написав:К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий)

Действительно к счастью, бо потом, как влепят счет за ихнюю передовую медицину :shock:
Наверно, они там волшебники, любую хворь исцеляют 8)


Там есть и 10000, и перелет оплачен этой картой, и бронь гостиницы в Берлине тоже. "Шах и мат", казалось бы, НО НЕТ!

Пока что я озадачил барышню Людмилу из Москвы отсылками на их же правила страхования, но, тем не менее, уверен, что чуть позже по резельтатам порадую публику новым эпизодом на тему "почему мы не можем вам выплатить обещанное страховое возмещение".
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:42

  joik написав:Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта

Давно вже прочитані умови кешбек-клабу. Я ж правильно розумію що для новочків дають вибирати 2 із 3 категорій? А по тех-овердрафту це взагалі технічні нюанси банку які не повинні мати ніякого відношення до клієнта. Тим паче я користувач дебетної картки а не кредитки, тут повинно бути тільки два варіанти гроші є або їх нема.
root
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:13

root Вначале 2, но если начнешь пользоваться, то добьешь относительно быстро до 4 категорий(400 грн кешбека), ну а если будешь сильно стараться, то до 5(надо 3000 грн кешбека набить)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16

  root написав:
  joik написав:Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта

Давно вже прочитані умови кешбек-клабу. Я ж правильно розумію що для новочків дають вибирати 2 із 3 категорій? А по тех-овердрафту це взагалі технічні нюанси банку які не повинні мати ніякого відношення до клієнта. Тим паче я користувач дебетної картки а не кредитки, тут повинно бути тільки два варіанти гроші є або їх нема.


По категоріях розумієте не правильно - почитайте
Коли фізично грошей не має по проводках не дійшли банк не бере на себе зобовязань що по дебету що по кредету
joik
 
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