Аlександр написав:Возможно, морозятся из-за несоблюдения 10 000 грн ежемесячных трат по Visa Signature? Правда, к правилам это не относится. Но все равно, посмотрели, что человек этой картой только за билеты рассчитался и пошли в отключку.
Esq написав:К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий)
Там есть и 10000, и перелет оплачен этой картой, и бронь гостиницы в Берлине тоже. "Шах и мат", казалось бы, НО НЕТ!
Пока что я озадачил барышню Людмилу из Москвы отсылками на их же правила страхования, но, тем не менее, уверен, что чуть позже по резельтатам порадую публику новым эпизодом на тему "почему мы не можем вам выплатить обещанное страховое возмещение".
joik написав:Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта
Давно вже прочитані умови кешбек-клабу. Я ж правильно розумію що для новочків дають вибирати 2 із 3 категорій? А по тех-овердрафту це взагалі технічні нюанси банку які не повинні мати ніякого відношення до клієнта. Тим паче я користувач дебетної картки а не кредитки, тут повинно бути тільки два варіанти гроші є або їх нема.
joik написав:Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта
Давно вже прочитані умови кешбек-клабу. Я ж правильно розумію що для новочків дають вибирати 2 із 3 категорій? А по тех-овердрафту це взагалі технічні нюанси банку які не повинні мати ніякого відношення до клієнта. Тим паче я користувач дебетної картки а не кредитки, тут повинно бути тільки два варіанти гроші є або їх нема.
По категоріях розумієте не правильно - почитайте Коли фізично грошей не має по проводках не дійшли банк не бере на себе зобовязань що по дебету що по кредету
xoma1955 написав:Жуликоватая обслуга в отделении Альфабанка на пр. Победы, 96, г. Чернигов. 19 февраля у меня закончились в Альфабанке депозиты на 10500 грн. Подошел с картой и паспортом получить всю сумму в кассу. Кассир направила в банкомат, даже не предупредив о комиссии - 70(!) грн за снятие подобной суммы.Обнаружилось постфактум ! ( За 2 года до этого в отделении на пр. Победы, 96, г. Чернигов в момент получения денег из банкомата персонал без предупреждения перезагрузил программу в этом банкомате. Зависли неполученные 2 тыс. грн.А с карты их уже списали. После моей заявы только через 2 недели вернули удержанные деньги. Поэтому к их банкомату с опаской отношусь). Явное пренебрежение клиентурой с объяснением своих тарифов. Так вот и теряют клиентуру. Ник.
Добрый день, xoma1955. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. Для нас очень важно, чтобы Вы остались нашим клиентом.
BVA1 написав:Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?
Не буду рассказывать все телодвижения, звонки на горячку и с горячки, все чего я пережил пока все не узнал, думал, что ИБ взломали и по-этому заблокировали его. Расскажу чем все закончилось. Оказалось, что СБ банка может на свое усмотрение, без объяснения причин ни мне, ни сотрудникам горячки, ни сотрудникам отделений и даже нашей многоуважаемой представительницы на этом форуме, блокировать ИБ, в 01-20 часа ночи с отправлением простого уведомления на мыло. Результат: я обнулил все счета в Альфе, закрыл сберегательный гривневый, заказал на понедельник валюту и закрою сберегательный долларовый, и свел сотрудничество с банком к минимуму. Пишу на форум, чтоб при возникновении подобной ситуации не торопились пить валерьянку и валидол. Привет СБ банка. Виват!!!
Итак, обнулил все счета. ИБ разблокировал. Открываю ИБ, а там в разделе "Шаблоны" пусто. Они, наверно в отместку, удалили все шаблоны. ВСЕ!!! У меня их было штук 30, недавно только редактировал по новой в связи с известными нововведениями. На мой вопрос представительнице на форуме:"Зачем?" ответа не получил.