RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8183818481858186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:34

  Аlександр написав:Возможно, морозятся из-за несоблюдения 10 000 грн ежемесячных трат по Visa Signature? Правда, к правилам это не относится. Но все равно, посмотрели, что человек этой картой только за билеты рассчитался и пошли в отключку.
  Esq написав:К счастью это простейший вид страхования (и не пришлось столкнуться с медицинскими вопросами или последствиями противоправных действий)

Действительно к счастью, бо потом, как влепят счет за ихнюю передовую медицину :shock:
Наверно, они там волшебники, любую хворь исцеляют 8)


Там есть и 10000, и перелет оплачен этой картой, и бронь гостиницы в Берлине тоже. "Шах и мат", казалось бы, НО НЕТ!

Пока что я озадачил барышню Людмилу из Москвы отсылками на их же правила страхования, но, тем не менее, уверен, что чуть позже по резельтатам порадую публику новым эпизодом на тему "почему мы не можем вам выплатить обещанное страховое возмещение".
Esq
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 18.08.06
Подякував: 470 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:42

  joik написав:Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта

Давно вже прочитані умови кешбек-клабу. Я ж правильно розумію що для новочків дають вибирати 2 із 3 категорій? А по тех-овердрафту це взагалі технічні нюанси банку які не повинні мати ніякого відношення до клієнта. Тим паче я користувач дебетної картки а не кредитки, тут повинно бути тільки два варіанти гроші є або їх нема.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 04.03.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:13

root Вначале 2, но если начнешь пользоваться, то добьешь относительно быстро до 4 категорий(400 грн кешбека), ну а если будешь сильно стараться, то до 5(надо 3000 грн кешбека набить)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 341
З нами з: 08.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16

  root написав:
  joik написав:Вам как бы нужно условия хотя бы почитать и клуба и тех овердрафта

Давно вже прочитані умови кешбек-клабу. Я ж правильно розумію що для новочків дають вибирати 2 із 3 категорій? А по тех-овердрафту це взагалі технічні нюанси банку які не повинні мати ніякого відношення до клієнта. Тим паче я користувач дебетної картки а не кредитки, тут повинно бути тільки два варіанти гроші є або їх нема.


По категоріях розумієте не правильно - почитайте
Коли фізично грошей не має по проводках не дійшли банк не бере на себе зобовязань що по дебету що по кредету
joik
 
Повідомлень: 193
З нами з: 24.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:38

  Kevin написав:
  vollena71 написав:
  antey718 написав:Alfabank

Добрый день, пропали описания некоторых транзакций в выписке, выглядит это вот так сейчас в web, а мобильное приложение крешится при открытии выписки.

22.02.2020 24.02.2020 - - 360,00
22.02.2020 25.02.2020 Покупка (MEGAMARKET SURYKOVA(S0164876), KYIV, UKR,MCC 5411) - 99,91
22.02.2020 25.02.2020 Покупка (Novus(S1K20QD8), KIYEV, UKR,MCC 5499) - 57,96
21.02.2020 24.02.2020 - - 1 670,96
20.02.2020 24.02.2020 - - 42,43
20.02.2020 24.02.2020 - - 147,00

Аналогично, проводки за 24.02 "-"


У меня такая же проблема.

Добрый день! Ошибку устранили :) выписка отображается корректно.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46

  xoma1955 написав:Жуликоватая обслуга в отделении Альфабанка на пр. Победы, 96, г. Чернигов. 19 февраля у меня закончились в Альфабанке депозиты на 10500 грн. Подошел с картой и паспортом получить всю сумму в кассу. Кассир направила в банкомат, даже не предупредив о комиссии - 70(!) грн за снятие подобной суммы.Обнаружилось постфактум ! ( За 2 года до этого в отделении на пр. Победы, 96, г. Чернигов в момент получения денег из банкомата персонал без предупреждения перезагрузил программу в этом банкомате. Зависли неполученные 2 тыс. грн.А с карты их уже списали. После моей заявы только через 2 недели вернули удержанные деньги. Поэтому к их банкомату с опаской отношусь). Явное пренебрежение клиентурой с объяснением своих тарифов. Так вот и теряют клиентуру.
Ник.

Добрый день, xoma1955. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении. Для нас очень важно, чтобы Вы остались нашим клиентом.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:32

  BVA1 написав:
  BVA1 написав:Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?

Не буду рассказывать все телодвижения, звонки на горячку и с горячки, все чего я пережил пока все не узнал, думал, что ИБ взломали и по-этому заблокировали его. Расскажу чем все закончилось.
Оказалось, что СБ банка может на свое усмотрение, без объяснения причин ни мне, ни сотрудникам горячки, ни сотрудникам отделений и даже нашей многоуважаемой представительницы на этом форуме, блокировать ИБ, в 01-20 часа ночи с отправлением простого уведомления на мыло.
Результат: я обнулил все счета в Альфе, закрыл сберегательный гривневый, заказал на понедельник валюту и закрою сберегательный долларовый, и свел сотрудничество с банком к минимуму.
Пишу на форум, чтоб при возникновении подобной ситуации не торопились пить валерьянку и валидол.
Привет СБ банка. Виват!!!

Итак, обнулил все счета. ИБ разблокировал. Открываю ИБ, а там в разделе "Шаблоны" пусто. Они, наверно в отместку, удалили все шаблоны. ВСЕ!!! У меня их было штук 30, недавно только редактировал по новой в связи с известными нововведениями. На мой вопрос представительнице на форуме:"Зачем?" ответа не получил. :evil: :evil: :evil:
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 878
З нами з: 10.09.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:16

BVA1
Ну дивіться - банк, як і J&J, "турбується про вас і ваше здоров'я": в зв'язку з закриттям рахунків в шаблонах могли бути некоректні дані. :mrgreen:
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2584
З нами з: 23.09.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8183818481858186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jump, klug, Zonenor, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6682 1556045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 21:19
velvet
А-Банк 1 ... 1553, 1554, 1555
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15547 2149801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 20:36
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3883, 3884, 3885
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38842 4725410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 20:15
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.