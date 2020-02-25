BVA1 написав:

BVA1 написав: Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации? Коллеги, подскажите. Сегодня ночью получил письмо на мыло, что мой ИБ заблокирован. Звоню на горячку, говорят обращаться в отделение, мол только там могут дать внятные ответы на все возникшие у меня вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Откуда ноги растут в этой ситуации?

Не буду рассказывать все телодвижения, звонки на горячку и с горячки, все чего я пережил пока все не узнал, думал, что ИБ взломали и по-этому заблокировали его. Расскажу чем все закончилось.Оказалось, что СБ банка может на свое усмотрение, без объяснения причин ни мне, ни сотрудникам горячки, ни сотрудникам отделений и даже нашей многоуважаемой представительницы на этом форуме, блокировать ИБ, в 01-20 часа ночи с отправлением простого уведомления на мыло.Результат: я обнулил все счета в Альфе, закрыл сберегательный гривневый, заказал на понедельник валюту и закрою сберегательный долларовый, и свел сотрудничество с банком к минимуму.Пишу на форум, чтоб при возникновении подобной ситуации не торопились пить валерьянку и валидол.Привет СБ банка. Виват!!!