Додано: Сер 26 лют, 2020 11:13

Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.