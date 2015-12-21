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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:29
Скажите, почему некоторые мсс попадают в соответствующие Категории у других банков, в Альфа банке они в исключениях?
Интересует, в частности мсс 4468!
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mihasik
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:33
Striker написав:
Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?
Striker, добрый день. Страховка в наших кредитных картах при оформлении включается. Если пользоваться не желаете, после получения карты можно ее отключить.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:34
Striker написав:
Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?
Конечно навязывает - все надо самому отключать, и не забывать, что тут их две
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:35
Alfa_Bank
Спасибо.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:36
mihasik написав:
Скажите, почему некоторые мсс попадают в соответствующие Категории у других банков, в Альфа банке они в исключениях?
Интересует, в частности мсс 4468!
mihasik, добрый день. У каждого своя бонусная программа и условия. Предложение о добавлении данного МСС рассмотрим.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:38
Stringer написав: Striker написав:
Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?
Конечно навязывает - все надо самому отключать, и не забывать, что тут их две
Отключать лучше сразу после получения карты прямо в отделении? Или потом можно будет отключить через ГЛ или ИБ?
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:41
Striker написав: Stringer написав: Striker написав:
Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?
Конечно навязывает - все надо самому отключать, и не забывать, что тут их две
Отключать лучше сразу после получения карты прямо в отделении? Или потом можно будет отключить через ГЛ или ИБ?
Одна отключается и в отделении и на гл, вторая только на горячке
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:59
Stringer
Спасибо.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:13
Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:31
kreuz написав:
Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.
kreuz, доброго дня. Перший платіж по розстрочці формується через 1 РД. Якщо оформите її до 6.03 (РД переноситься, 9 – вихідний), перший платіж буде вже в квітні. Якщо до РД розстрочку не оформити, її сума буде включена до льготного періоду.
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Alfa_Bank
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kreuz
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