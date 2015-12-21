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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8185818681878188>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:29

To: Альфа-Банк

Скажите, почему некоторые мсс попадают в соответствующие Категории у других банков, в Альфа банке они в исключениях?
Интересует, в частности мсс 4468!
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:33

  Striker написав:Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?

Striker, добрый день. Страховка в наших кредитных картах при оформлении включается. Если пользоваться не желаете, после получения карты можно ее отключить.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:34

  Striker написав:Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?

Конечно навязывает - все надо самому отключать, и не забывать, что тут их две
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:35

Alfa_Bank
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:36

  mihasik написав:Скажите, почему некоторые мсс попадают в соответствующие Категории у других банков, в Альфа банке они в исключениях?
Интересует, в частности мсс 4468!

mihasik, добрый день. У каждого своя бонусная программа и условия. Предложение о добавлении данного МСС рассмотрим.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:38

  Stringer написав:
  Striker написав:Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?

Конечно навязывает - все надо самому отключать, и не забывать, что тут их две

Отключать лучше сразу после получения карты прямо в отделении? Или потом можно будет отключить через ГЛ или ИБ?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:41

  Striker написав:
  Stringer написав:
  Striker написав:Подскажите, банк не навязывает страховку при оформлении world максимум?

Конечно навязывает - все надо самому отключать, и не забывать, что тут их две

Отключать лучше сразу после получения карты прямо в отделении? Или потом можно будет отключить через ГЛ или ИБ?

Одна отключается и в отделении и на гл, вторая только на горячке
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:59

Stringer
Спасибо.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:13

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:31

  kreuz написав:Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.

kreuz, доброго дня. Перший платіж по розстрочці формується через 1 РД. Якщо оформите її до 6.03 (РД переноситься, 9 – вихідний), перший платіж буде вже в квітні. Якщо до РД розстрочку не оформити, її сума буде включена до льготного періоду.
Alfa_Bank
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