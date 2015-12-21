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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:41
Striker написав:
Или потом можно будет отключить..?
Страховки надо отключить до РД (дата подписания договора). После перевыпуска карты они не подключаются уже, только про SMS-ки не забудьте (если желаете перейти на push)...
Также учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.
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MASolomko
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55
MASolomko написав:
=
акже учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.
Добрый день. Небольшое уточнение: С 28.01.2020 Для новых и перевыпущенных карт бонусы/супербонусы (если клиент выбрал категории) начисляются сразу с момента активации карты, но зачисление и отображение начисленных бонусов в истории начисления/списания будет в течение 3-х рабочих дней после активации карты.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:59
MASolomko написав: Striker написав:
Или потом можно будет отключить..?
Страховки надо отключить до РД (дата подписания договора). После перевыпуска карты они не подключаются уже, только про SMS-ки не забудьте (если желаете перейти на push)...
Также учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.
И еще уточнение по страховкам: Страховка от ФР после отключения уже не подключается. НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 8115
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 713 раз.
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