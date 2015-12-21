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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8185818681878188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:41

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Или потом можно будет отключить..?
Страховки надо отключить до РД (дата подписания договора). После перевыпуска карты они не подключаются уже, только про SMS-ки не забудьте (если желаете перейти на push)...

Также учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55

  MASolomko написав:=
акже учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.

Добрый день. Небольшое уточнение: С 28.01.2020 Для новых и перевыпущенных карт бонусы/супербонусы (если клиент выбрал категории) начисляются сразу с момента активации карты, но зачисление и отображение начисленных бонусов в истории начисления/списания будет в течение 3-х рабочих дней после активации карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:59

  MASolomko написав:
  Striker написав:Или потом можно будет отключить..?
Страховки надо отключить до РД (дата подписания договора). После перевыпуска карты они не подключаются уже, только про SMS-ки не забудьте (если желаете перейти на push)...

Также учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.

И еще уточнение по страховкам: Страховка от ФР после отключения уже не подключается. НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8115
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
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