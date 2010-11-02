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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8185818681878188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:41

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Или потом можно будет отключить..?
Страховки надо отключить до РД (дата подписания договора). После перевыпуска карты они не подключаются уже, только про SMS-ки не забудьте (если желаете перейти на push)...

Также учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.
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  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55

  MASolomko написав:=
акже учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.

Добрый день. Небольшое уточнение: С 28.01.2020 Для новых и перевыпущенных карт бонусы/супербонусы (если клиент выбрал категории) начисляются сразу с момента активации карты, но зачисление и отображение начисленных бонусов в истории начисления/списания будет в течение 3-х рабочих дней после активации карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:59

  MASolomko написав:
  Striker написав:Или потом можно будет отключить..?
Страховки надо отключить до РД (дата подписания договора). После перевыпуска карты они не подключаются уже, только про SMS-ки не забудьте (если желаете перейти на push)...

Также учитывайте, что программе Cash-U Club (кешбека) подключат в течение 3 дней.

И еще уточнение по страховкам: Страховка от ФР после отключения уже не подключается. НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:25

ИБ

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

неработающий ИБ в бизнес-время это печалька...
:cry: :cry: :cry:
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:29

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:С 28.01.2020 Для новых и перевыпущенных карт бонусы/супербонусы (если клиент выбрал категории) начисляются сразу с момента активации карты...
Плюсую за такое покрашенная! Стали на сторону клиентов.


  Alfa_Bank написав:НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
Т. е. подключается сама вне зависимости на благо клиента? Когда после перевыпуска платёжной карт проверять её наличие, чтобы успеть отключить до списания платежа по ней?

PS Надо будет блокнот завести блокнот и записывать все ваши изменения. :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:48

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
Т. е. подключается сама вне зависимости на благо клиента? Когда после перевыпуска платёжной карт проверять её наличие, чтобы успеть отключить до списания платежа по ней?

PS Надо будет блокнот завести блокнот и записывать все ваши изменения. :D


я так понимаю что может быть включена по желанию клиента.
если отключали посли февраля прошлого года то автоматически при выпуске/перевыпуске не должно включится. во всяком случае так раньше нам офпред говорила.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:53

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:С 28.01.2020 Для новых и перевыпущенных карт бонусы/супербонусы (если клиент выбрал категории) начисляются сразу с момента активации карты...
Плюсую за такое покрашенная! Стали на сторону клиентов.


  Alfa_Bank написав:НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
Т. е. подключается сама вне зависимости на благо клиента? Когда после перевыпуска платёжной карт проверять её наличие, чтобы успеть отключить до списания платежа по ней?

PS Надо будет блокнот завести блокнот и записывать все ваши изменения. :D

После первой РД с момента активации карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:54

  mephala написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:НС - может подключиться снова при перевыпуске, вне зависимости от того, что была ранее отключена.
Т. е. подключается сама вне зависимости на благо клиента? Когда после перевыпуска платёжной карт проверять её наличие, чтобы успеть отключить до списания платежа по ней?

PS Надо будет блокнот завести блокнот и записывать все ваши изменения. :D


я так понимаю что может быть включена по желанию клиента.
если отключали посли февраля прошлого года то автоматически при выпуске/перевыпуске не должно включится. во всяком случае так раньше нам офпред говорила.

mephala, добрый день. Ситуация изменилась. Даже при отключении после 1 февраля, НС может включаться при перевыпуске.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:16

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:я так понимаю что может быть включена по желанию клиента.
если отключали посли февраля прошлого года то автоматически при выпуске/перевыпуске не должно включится. во всяком случае так раньше нам офпред говорила.

mephala, добрый день. Ситуация изменилась. Даже при отключении после 1 февраля, НС может включаться при перевыпуске.


ви просто повторили свой предыдущий ответ.
я трактую слово "может" как желание клиента.
как трактует банк слово "может" в вашем ответе?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:23

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.

kreuz, доброго дня. Перший платіж по розстрочці формується через 1 РД. Якщо оформите її до 6.03 (РД переноситься, 9 – вихідний), перший платіж буде вже в квітні. Якщо до РД розстрочку не оформити, її сума буде включена до льготного періоду.

Інших сум я в заборгованості не маю, тому питаю, чи можна перевести цю суму у розстрочку так, щоб повернути її до 9-го травня, а не квітня? Наприклад, якщо я 7-го числа відправлю СМС, хіба так не буде? Чи тоді я одразу 3.5% заборгую зверху?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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