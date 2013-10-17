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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8187818881898190>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:50

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:я так понимаю что может быть включена по желанию клиента.
если отключали посли февраля прошлого года то автоматически при выпуске/перевыпуске не должно включится. во всяком случае так раньше нам офпред говорила.

mephala, добрый день. Ситуация изменилась. Даже при отключении после 1 февраля, НС может включаться при перевыпуске.


ви просто повторили свой предыдущий ответ.
я трактую слово "может" как желание клиента.
как трактует банк слово "может" в вашем ответе?

Подключение происходит автоматически, не только по желанию клиента. Поэтому лучше проверять. Вот что имела ввиду.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:53

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.

kreuz, доброго дня. Перший платіж по розстрочці формується через 1 РД. Якщо оформите її до 6.03 (РД переноситься, 9 – вихідний), перший платіж буде вже в квітні. Якщо до РД розстрочку не оформити, її сума буде включена до льготного періоду.

Інших сум я в заборгованості не маю, тому питаю, чи можна перевести цю суму у розстрочку так, щоб повернути її до 9-го травня, а не квітня? Наприклад, якщо я 7-го числа відправлю СМС, хіба так не буде? Чи тоді я одразу 3.5% заборгую зверху?

Тоді нарахуються 3.5% на цю суму.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:05

Alfa_Bank
почему не работает мобильное приложение?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:09

Здравствуйте Alfa_Bank !
А что с мабом и мобайлом? Прямо посреди платежа и один и другой сабж стали недоступными... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:31

Re: Альфа-Банк

Да блин жеж!!! Ни МАБ, ни Мобайл не фурычат! Бери бумагу и топай, ищи мелочь и сдачу!
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:32

Re: Альфа-Банк

Відвалився сервак?!
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37

velvet, Карамболь, ЯНаФоруме, добрый день. Смотрим. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37

  Alfa_Bank написав:velvet, Карамболь, ЯНаФоруме, добрый день. Смотрим. Извините за неудобства.


это уже даже не смешно

вот зачем такой банк?!
Востаннє редагувалось Setta в Сер 26 лют, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37

Да, все лежит: и мобайл, и браузерная версия
AVF
 
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Ну оплата картами хотя бы работает - за обед заплатил без проблем :D
Vorlon
 
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