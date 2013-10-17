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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:50
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
я так понимаю что может быть включена по желанию клиента.
если отключали посли февраля прошлого года то автоматически при выпуске/перевыпуске не должно включится. во всяком случае так раньше нам офпред говорила.
mephala, добрый день. Ситуация изменилась. Даже при отключении после 1 февраля, НС может включаться при перевыпуске.
ви просто повторили свой предыдущий ответ.
я трактую слово "может" как желание клиента.
как трактует банк слово "может" в вашем ответе?
Подключение происходит автоматически, не только по желанию клиента. Поэтому лучше проверять. Вот что имела ввиду.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:53
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Коллеги, а чи можна якось перевести борг у розстрочку так, щоб у тарифі ЕКО повертати його не до наступної РД, а +1? Враховуючи свято і РД 9-го числа, а також те, що СМС можна відправити лише до 8-го числа.
kreuz, доброго дня. Перший платіж по розстрочці формується через 1 РД. Якщо оформите її до 6.03 (РД переноситься, 9 – вихідний), перший платіж буде вже в квітні. Якщо до РД розстрочку не оформити, її сума буде включена до льготного періоду.
Інших сум я в заборгованості не маю, тому питаю, чи можна перевести цю суму у розстрочку так, щоб повернути її до 9-го травня, а не квітня? Наприклад, якщо я 7-го числа відправлю СМС, хіба так не буде? Чи тоді я одразу 3.5% заборгую зверху?
Тоді нарахуються 3.5% на цю суму.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:05
Alfa_Bank
почему не работает мобильное приложение?
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velvet
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:09
Здравствуйте Alfa_Bank
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А что с мабом и мобайлом? Прямо посреди платежа и один и другой сабж стали недоступными...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:31
Да блин жеж!!! Ни МАБ, ни Мобайл не фурычат! Бери бумагу и топай, ищи мелочь и сдачу!
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ЯНаФоруме
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:32
Відвалився сервак?!
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Кочевник
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37
velvet, Карамболь, ЯНаФоруме, добрый день. Смотрим. Извините за неудобства.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37
Alfa_Bank написав:
velvet, Карамболь, ЯНаФоруме, добрый день. Смотрим. Извините за неудобства.
это уже даже не смешно
вот зачем такой банк?!
Востаннє редагувалось Setta
в Сер 26 лют, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:37
Да, все лежит: и мобайл, и браузерная версия
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AVF
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:49
Ну оплата картами хотя бы работает - за обед заплатил без проблем
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Vorlon
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