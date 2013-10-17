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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:58
Vorlon написав:
Ну оплата картами хотя бы работает - за обед заплатил без проблем
Скоро придем к натуральному обмену.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:07
Ожили
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AVF
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:23
AVF написав:
Ожили
Только СМС-КИ не приходят, после очередного краха "доверенности" устройства.
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wig
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:23
Серваки підняли, смс-ки на віхд не ходють. Як платити шаблоном?
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Кочевник
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:35
wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:38
Alfa_Bank написав:
wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.
Смс вже доставляються в штатному режимі.
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 8126
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:40
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав:
wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.
Смс вже доставляються в штатному режимі.
Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.
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Кочевник
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:43
Alfa_Bank
а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен...
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Карамболь
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:44
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав:
wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.
Смс вже доставляються в штатному режимі.
Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.
Бачу, у вас вже все вийшло)
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:49
Карамболь написав:Alfa_Bank
а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен...
Карамболь, добрый день. Смотрю.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 26 лют, 2020 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Alfa_Bank
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