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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8188818981908191>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:58

  Vorlon написав:Ну оплата картами хотя бы работает - за обед заплатил без проблем :D

Скоро придем к натуральному обмену.
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ruvex
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Повідомлень: 9036
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1997 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:07

Ожили
AVF
 
Повідомлень: 208
З нами з: 23.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:23

  AVF написав:Ожили

Только СМС-КИ не приходят, после очередного краха "доверенности" устройства.
wig
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Повідомлень: 4557
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:23

Re: Альфа-Банк

Серваки підняли, смс-ки на віхд не ходють. Як платити шаблоном?
Кочевник
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 16.02.17
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Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:35

Re: Альфа-Банк

wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:38

  Alfa_Bank написав:wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.

Смс вже доставляються в штатному режимі.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:40

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.

Смс вже доставляються в штатному режимі.

Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.
Кочевник
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 16.02.17
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Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:43

Alfa_Bank а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 560
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:44

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:wig, Кочевник, доброго дня. Працюємо над вирішенням. Перепрошую за незручності.

Смс вже доставляються в штатному режимі.

Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.

Бачу, у вас вже все вийшло)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8126
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:49

  Карамболь написав:Alfa_Bank а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен... :roll:

Карамболь, добрый день. Смотрю.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 26 лют, 2020 15:55, всього редагувалось 2 разів.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
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