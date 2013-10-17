RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8188818981908191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:52

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Смс вже доставляються в штатному режимі.

Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.

Бачу, у вас вже все вийшло)

Сходив за смартфоном, на якому дивом не злетіла "довіреність" в браузері. Відірвати руки тому, хто зробив ці "довірені пристрої".
Кочевник
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 16.02.17
Подякував: 226 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:55

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Alfa_Bank а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен... :roll:

Карамболь, добрый день. Смотрю.

Попробуйте повторить попытку, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:02

Alfa_Bank відхилено...
Карамболь
 
Повідомлень: 560
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13

  Карамболь написав:Alfa_Bank відхилено...

Хм... Смотрим. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8188818981908191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, MASolomko, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3887, 3888, 3889
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38881 4727450
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 16:13
Stringer
ОКСІ БАНК 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
297 51372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 15:06
ukrprom2014
Банк Альянс 1 ... 90, 91, 92
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
914 119831
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 15:05
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.