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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:52
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
Смс вже доставляються в штатному режимі.
Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.
Бачу, у вас вже все вийшло)
Сходив за смартфоном, на якому дивом не злетіла "довіреність" в браузері. Відірвати руки тому, хто зробив ці "довірені пристрої".
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:55
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:Alfa_Bank
а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен...
Карамболь, добрый день. Смотрю.
Попробуйте повторить попытку, пожалуйста.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:02
Alfa_Bank відхилено...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13
Карамболь написав:Alfa_Bank
відхилено...
Хм... Смотрим. Отпишусь.
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