Я полагаю, что я понимаю ваш аргумент, который состоит в том, что раздел "Задержка Багажа" не должен применяться к рейсу возвращающему меня то ли Домой, то ли в Страну постоянного проживания (что, к слову, не обязательно одно и то же). Соответственно вы исключаете задержку багажа в моем случае из страхования.



Проблема в том, что я не понимаю вашего объяснения. На мой взгляд цитата Правил на которую вы ссылаетесь, чтобы обосновать свой отказ, не несет того смысла, который вы вкладываете в аргументацию.



Правила страхования дают определение "Поездки" на странице 8 Правил таким образом, что в моем случае Поездкой является все время от выезда из дома на самолёт в Берлин 10 февраля и вплоть до возвращения домой с рейса 16 февраля.



Условием страхования поездки вверху страницы 6 Правил в разделе "Застрахованные Поездки" обозначается:



"Каждая Поездка начинается и заканчивается в Стране Проживания в течение Периода Страхования."



Соответственно, язык Правил предлагает считать конечным пунктом Поездки, в котором Поездка заканчивается, именно Харьков, но не Берлин.



Вы же в своем письме указываете цитату:



"В случае Задержки багажа страховое покрытие действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"



В ней конечным пунктом предлагается считать один из пунктов пребывания за границей. Слова "Держателем карты" и "За рубеж" имеют собственные определения в Правилах и мы, предположительно, не оспариваем то, что я являюсь Держателем карты, а моя поездка была За рубеж. Можете объяснить по какой причине вы рассматриваете конечным пунктом моей поездки именно Берлин, с учетом данных мной выше цитат из Правил обозначающих понимание Поездки как совокупность переездов и пребывание за границей с конечным пунктом в Стране постоянного проживания?



Помимо этого, ваш отказ в настоящем случае создает непонимание того, что же именно страхуется в более сложных маршрутах. Каков был бы "конечный пункт" в случае моего перелета Харьков-Берлин, Берлин-Вильнюс, и отдельно Вильнюс-Харьков. Учитывая нынешний отказ у меня создается впечатление, что в таком сложном маршруте вы сможете назвать "конечным пунктом" любой из городов выше и на этом основании исключить задержку в остальных перелетах из страхования.

