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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:52
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
Смс вже доставляються в штатному режимі.
Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.
Бачу, у вас вже все вийшло)
Сходив за смартфоном, на якому дивом не злетіла "довіреність" в браузері. Відірвати руки тому, хто зробив ці "довірені пристрої".
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:55
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:Alfa_Bank
а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен...
Карамболь, добрый день. Смотрю.
Попробуйте повторить попытку, пожалуйста.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:02
Alfa_Bank відхилено...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13
Карамболь написав:Alfa_Bank
відхилено...
Хм... Смотрим. Отпишусь.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:06
Продолжаю повествование об истории с туристической страховкой
по карте Альфа Тревел.
Партнер Альфы и Визы по страхованию отказывается считать задержку багажа страховым случаем по разделу "Задержка Багажа" на том основании, что перелет домой - это не "конечный пункт" поездки.
В общем это, конечно, именно тот случай мелкогог шрифта в договоре, в результате чего сначала создается одно впечатление, а затем в тексте находится причина по которой дела обстоят иначе.
Тем не менее правила страхования написаны так, что, на мой взгляд, объяснения в отказе вовсе не выглядят убедительными. Цитирую обсуждение значений отдельных слов русского языка с представителем службы.
Я полагаю, что я понимаю ваш аргумент, который состоит в том, что раздел "Задержка Багажа" не должен применяться к рейсу возвращающему меня то ли Домой, то ли в Страну постоянного проживания (что, к слову, не обязательно одно и то же). Соответственно вы исключаете задержку багажа в моем случае из страхования.
Проблема в том, что я не понимаю вашего объяснения. На мой взгляд цитата Правил на которую вы ссылаетесь, чтобы обосновать свой отказ, не несет того смысла, который вы вкладываете в аргументацию.
Правила страхования дают определение "Поездки" на странице 8 Правил таким образом, что в моем случае Поездкой является все время от выезда из дома на самолёт в Берлин 10 февраля и вплоть до возвращения домой с рейса 16 февраля.
Условием страхования поездки вверху страницы 6 Правил в разделе "Застрахованные Поездки" обозначается:
"Каждая Поездка начинается и заканчивается в Стране Проживания в течение Периода Страхования."
Соответственно, язык Правил предлагает считать конечным пунктом Поездки, в котором Поездка заканчивается, именно Харьков, но не Берлин.
Вы же в своем письме указываете цитату:
"В случае Задержки багажа страховое покрытие действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"
В ней конечным пунктом предлагается считать один из пунктов пребывания за границей. Слова "Держателем карты" и "За рубеж" имеют собственные определения в Правилах и мы, предположительно, не оспариваем то, что я являюсь Держателем карты, а моя поездка была За рубеж. Можете объяснить по какой причине вы рассматриваете конечным пунктом моей поездки именно Берлин, с учетом данных мной выше цитат из Правил обозначающих понимание Поездки как совокупность переездов и пребывание за границей с конечным пунктом в Стране постоянного проживания?
Помимо этого, ваш отказ в настоящем случае создает непонимание того, что же именно страхуется в более сложных маршрутах. Каков был бы "конечный пункт" в случае моего перелета Харьков-Берлин, Берлин-Вильнюс, и отдельно Вильнюс-Харьков. Учитывая нынешний отказ у меня создается впечатление, что в таком сложном маршруте вы сможете назвать "конечным пунктом" любой из городов выше и на этом основании исключить задержку в остальных перелетах из страхования.
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Esq
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:09
Оформил Максимум, спрашивали 1 рабочий номер, 1 друзей с указанием ФИО и кем приходится. Доставят курьером. По страховкам сказала, что обе отключаются через горячку, только надо это сделать сразу. Потом сделать любую оплату на 51 грн и выше, чтобы активировать карту.
Налили сходу 22500 грн.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:12
Striker написав:
Потом сделать любую оплату на 51 грн и выше, чтобы активировать карту.
Это развод. Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна.
Так обычно сотрудники себе бонусы зарабатывают.
P.S. Карта у них активируется через инет-банкинг, апликуху или гарячку
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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ramaz
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:20
ramaz написав: Striker написав:
Потом сделать любую оплату на 51 грн и выше, чтобы активировать карту.
Это развод. Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна.
Так обычно сотрудники себе бонусы зарабатывают.
P.S. Карта у них активируется через инет-банкинг, апликуху или гарячку
То есть, развод? Прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?
upd: аа, сорри, я неправильно выше написал, сначала установить пин, а потом транзакцию сделать.
Востаннє редагувалось Striker
в Сер 26 лют, 2020 19:28, всього редагувалось 5 разів.
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Striker
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:23
Alfa_Bank написав:
BVA1, добрый день. Шаблоны отображаются только при наличии активных / не заблокированных карт.
Добрый. Заявка на разблокировку карты была подана 24.02 сразу после разблокировки ИБ. Сегодня, 26.02, карта заблокирована, шаблонов на месте нет, подал повторную заявку.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28
Striker написав:
То есть, меня обманули, что я могу потом отключить обе страховки через горячку?
п.с. прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?
Развод в том, что для активации делать транзакцию не обязательно. Просто акивируете в приложении.
Еще раз повторю: Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна.
А страховки у них действительно отключаются через звонок на гарячку.
Еще не забудьте сразу после активации перейти на пуш-уведомления в апликухе.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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ramaz
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