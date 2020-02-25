RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8189819081918192>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:52

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Смс вже доставляються в штатному режимі.

Не вгадали. Затримка більше 120 секунд. Коли вже не потрібні ті смс.

Бачу, у вас вже все вийшло)

Сходив за смартфоном, на якому дивом не злетіла "довіреність" в браузері. Відірвати руки тому, хто зробив ці "довірені пристрої".
Кочевник
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 16.02.17
Подякував: 226 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:55

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Alfa_Bank а мне алла почему-то не даёт пополнить мой блэк картой другого банка... не могли бы Вы проверить в чём дело? суточный лимит не превышен... :roll:

Карамболь, добрый день. Смотрю.

Попробуйте повторить попытку, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:02

Alfa_Bank відхилено...
Карамболь
 
Повідомлень: 560
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13

  Карамболь написав:Alfa_Bank відхилено...

Хм... Смотрим. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:06

Альфа Тревел

Продолжаю повествование об истории с туристической страховкой по карте Альфа Тревел.

Партнер Альфы и Визы по страхованию отказывается считать задержку багажа страховым случаем по разделу "Задержка Багажа" на том основании, что перелет домой - это не "конечный пункт" поездки.

В общем это, конечно, именно тот случай мелкогог шрифта в договоре, в результате чего сначала создается одно впечатление, а затем в тексте находится причина по которой дела обстоят иначе.

Тем не менее правила страхования написаны так, что, на мой взгляд, объяснения в отказе вовсе не выглядят убедительными. Цитирую обсуждение значений отдельных слов русского языка с представителем службы.

Я полагаю, что я понимаю ваш аргумент, который состоит в том, что раздел "Задержка Багажа" не должен применяться к рейсу возвращающему меня то ли Домой, то ли в Страну постоянного проживания (что, к слову, не обязательно одно и то же). Соответственно вы исключаете задержку багажа в моем случае из страхования.

Проблема в том, что я не понимаю вашего объяснения. На мой взгляд цитата Правил на которую вы ссылаетесь, чтобы обосновать свой отказ, не несет того смысла, который вы вкладываете в аргументацию.

Правила страхования дают определение "Поездки" на странице 8 Правил таким образом, что в моем случае Поездкой является все время от выезда из дома на самолёт в Берлин 10 февраля и вплоть до возвращения домой с рейса 16 февраля.

Условием страхования поездки вверху страницы 6 Правил в разделе "Застрахованные Поездки" обозначается:

"Каждая Поездка начинается и заканчивается в Стране Проживания в течение Периода Страхования."

Соответственно, язык Правил предлагает считать конечным пунктом Поездки, в котором Поездка заканчивается, именно Харьков, но не Берлин.

Вы же в своем письме указываете цитату:

"В случае Задержки багажа страховое покрытие действует только для конечного пункта назначения поездок Держателя карты За рубеж"

В ней конечным пунктом предлагается считать один из пунктов пребывания за границей. Слова "Держателем карты" и "За рубеж" имеют собственные определения в Правилах и мы, предположительно, не оспариваем то, что я являюсь Держателем карты, а моя поездка была За рубеж. Можете объяснить по какой причине вы рассматриваете конечным пунктом моей поездки именно Берлин, с учетом данных мной выше цитат из Правил обозначающих понимание Поездки как совокупность переездов и пребывание за границей с конечным пунктом в Стране постоянного проживания?

Помимо этого, ваш отказ в настоящем случае создает непонимание того, что же именно страхуется в более сложных маршрутах. Каков был бы "конечный пункт" в случае моего перелета Харьков-Берлин, Берлин-Вильнюс, и отдельно Вильнюс-Харьков. Учитывая нынешний отказ у меня создается впечатление, что в таком сложном маршруте вы сможете назвать "конечным пунктом" любой из городов выше и на этом основании исключить задержку в остальных перелетах из страхования.
Esq
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 18.08.06
Подякував: 470 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:09

Оформил Максимум, спрашивали 1 рабочий номер, 1 друзей с указанием ФИО и кем приходится. Доставят курьером. По страховкам сказала, что обе отключаются через горячку, только надо это сделать сразу. Потом сделать любую оплату на 51 грн и выше, чтобы активировать карту.
Налили сходу 22500 грн. :D
Striker
 
Повідомлень: 146
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:12

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Потом сделать любую оплату на 51 грн и выше, чтобы активировать карту.

Это развод. Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна. Так обычно сотрудники себе бонусы зарабатывают.
P.S. Карта у них активируется через инет-банкинг, апликуху или гарячку
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
Повідомлень: 400
З нами з: 12.07.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:20

  ramaz написав:
  Striker написав:Потом сделать любую оплату на 51 грн и выше, чтобы активировать карту.

Это развод. Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна. Так обычно сотрудники себе бонусы зарабатывают.
P.S. Карта у них активируется через инет-банкинг, апликуху или гарячку

То есть, развод? Прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?
upd: аа, сорри, я неправильно выше написал, сначала установить пин, а потом транзакцию сделать.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 26 лют, 2020 19:28, всього редагувалось 5 разів.
Striker
 
Повідомлень: 146
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:23

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:Итак, обнулил все счета. ИБ разблокировал. Открываю ИБ, а там в разделе "Шаблоны" пусто. Они, наверно в отместку, удалили все шаблоны. ВСЕ!!! У меня их было штук 30, недавно только редактировал по новой в связи с известными нововведениями. На мой вопрос представительнице на форуме:"Зачем?" ответа не получил. :evil: :evil: :evil:

BVA1, добрый день. Шаблоны отображаются только при наличии активных / не заблокированных карт.

Добрый. Заявка на разблокировку карты была подана 24.02 сразу после разблокировки ИБ. Сегодня, 26.02, карта заблокирована, шаблонов на месте нет, подал повторную заявку.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 879
З нами з: 10.09.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:То есть, меня обманули, что я могу потом отключить обе страховки через горячку?
п.с. прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?

Развод в том, что для активации делать транзакцию не обязательно. Просто акивируете в приложении.
Еще раз повторю: Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна.
А страховки у них действительно отключаются через звонок на гарячку.
Еще не забудьте сразу после активации перейти на пуш-уведомления в апликухе.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
Повідомлень: 400
З нами з: 12.07.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8189819081918192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, kiril1, proftpd66, SHURICK76, Stringer, ukrprom2014, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3891, 3892, 3893
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38920 4728732
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 19:40
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1759, 1760, 1761
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17601 2473626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 19:28
lel
Банк Альянс 1 ... 90, 91, 92
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
917 119997
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 19:01
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81911)
26.02.2020 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.