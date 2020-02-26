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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8189819081918192

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Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:33

  ramaz написав:
  Striker написав:То есть, меня обманули, что я могу потом отключить обе страховки через горячку?
п.с. прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?

Развод в том, что для активации делать транзакцию не обязательно. Просто акивируете в приложении.
Еще раз повторю: Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна.
А страховки у них действительно отключаются через звонок на гарячку.
Еще не забудьте сразу после активации перейти на пуш-уведомления в апликухе.

А, я понял, сделал пин и всё, потом уже иду в магаз, когда мне надо будет, хоть через месяц. В общем, получаю, делаю пин, отлючаю смс, звоню на горячку отключать обе страховки, пользуюсь. Правильный алгоритм?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:39

  Striker написав:
  ramaz написав:
  Striker написав:То есть, меня обманули, что я могу потом отключить обе страховки через горячку?
п.с. прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?

Развод в том, что для активации делать транзакцию не обязательно. Просто акивируете в приложении.
Еще раз повторю: Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна.
А страховки у них действительно отключаются через звонок на гарячку.
Еще не забудьте сразу после активации перейти на пуш-уведомления в апликухе.

А, я понял, сделал пин и всё, потом уже иду в магаз, когда мне надо будет, хоть через месяц. В общем, получаю, делаю пин, отлючаю смс, звоню на горячку отключать обе страховки, пользуюсь. Правильный алгоритм?

Да
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:42

Stringer
Ок, спасибо.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:42

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:А, я понял, сделал пин и всё, потом уже иду в магаз, когда мне надо будет, хоть через месяц. В общем, получаю, делаю пин, отлючаю смс, звоню на горячку отключать обе страховки, пользуюсь. Правильный алгоритм?

Правильный
(Активация и установка пина по-моему отдельными пунктами идет в апликухе)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:50

Re: Альфа-Банк

Страховку від фінризиків наступного дня після отримання картки можна відключати?
Кочевник
 
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