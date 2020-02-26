Striker написав:То есть, меня обманули, что я могу потом отключить обе страховки через горячку? п.с. прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?
Развод в том, что для активации делать транзакцию не обязательно. Просто акивируете в приложении. Еще раз повторю: Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна. А страховки у них действительно отключаются через звонок на гарячку. Еще не забудьте сразу после активации перейти на пуш-уведомления в апликухе.
А, я понял, сделал пин и всё, потом уже иду в магаз, когда мне надо будет, хоть через месяц. В общем, получаю, делаю пин, отлючаю смс, звоню на горячку отключать обе страховки, пользуюсь. Правильный алгоритм?
Striker написав:То есть, меня обманули, что я могу потом отключить обе страховки через горячку? п.с. прослушал разговор, карта идёт без пин-кода, активирую в приложении, отключаю смс и обе страховки, потом делаю транзакцию. Где развод?
Развод в том, что для активации делать транзакцию не обязательно. Просто акивируете в приложении. Еще раз повторю: Если вы можете сделать оплату - значит карта уже активна. А страховки у них действительно отключаются через звонок на гарячку. Еще не забудьте сразу после активации перейти на пуш-уведомления в апликухе.
А, я понял, сделал пин и всё, потом уже иду в магаз, когда мне надо будет, хоть через месяц. В общем, получаю, делаю пин, отлючаю смс, звоню на горячку отключать обе страховки, пользуюсь. Правильный алгоритм?
Striker написав:А, я понял, сделал пин и всё, потом уже иду в магаз, когда мне надо будет, хоть через месяц. В общем, получаю, делаю пин, отлючаю смс, звоню на горячку отключать обе страховки, пользуюсь. Правильный алгоритм?
Правильный (Активация и установка пина по-моему отдельными пунктами идет в апликухе)
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