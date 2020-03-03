Додано: Вів 03 бер, 2020 21:06

Вкладчик1234 Бред. Нет такого требования ни в одном банке. Я только в Таскомбанке сталкивался, что после 3-х месяцев неактивности, карта переставала работать до прохождения индетификации, и то это было "сто лет назад".

Кто не пьёт, тот не рискует.