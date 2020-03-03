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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8212821382148215

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:26

  Striker написав:
  MASolomko написав:Striker, нет. Чтобы включить push, надо включить SMS и затем перейти на push. Жить легко с Аллой

Та я уже понял, что будет непросто. А некоторые тут ещё на Приват жалуются, хотя там всё намного проще и прозрачней.
И с установкой пин-кода на карту сказала, что завтра-послезавтра, когда придёт смс. А смс пришло через 5 минут после оформления: "Активуйте карту. Для цього встановіть пін-код". Теперь сижу с вот таким лицом :shock: и думаю, это то смс пришло или не то.
Лучше подожду пару дней, нуегонах. :o

Да установите ПИН, и девчушку ту из Альфы научите. А то городит чушь какккую-то :evil:
Я вааще сразу устанавливал ПИН, карта при этом и активировалась сразу :)
А вот через пару дней проверьте в чате какие страховку то чудо вам учидило :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:58

  Striker написав:
  MASolomko написав:Striker, нет. Чтобы включить push, надо включить SMS и затем перейти на push. Жить легко с Аллой :D

Та я уже понял, что будет непросто. А некоторые тут ещё на Приват жалуются, хотя там всё намного проще и прозрачней.
И с установкой пин-кода на карту сказала, что завтра-послезавтра, когда придёт смс. А смс пришло через 5 минут после оформления: "Активуйте карту. Для цього встановіть пін-код". Теперь сижу с вот таким лицом :shock: и думаю, это то смс пришло или не то.
Лучше подожду пару дней, нуегонах. :o

Не только в Альфе нужна такая "повторяющаяся через время активность".
Не знаю, как это правильно называется, но им нужно чтобы человек не просто активировал, и "сделал операцию на 50-100грн, чтобы активировать карту", но и повторить через время (день-два). Если сделать сразу 2 операции - то это не засчитывается.
Такое же "требование" есть в а-банке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:06

Вкладчик1234 Бред. Нет такого требования ни в одном банке. Я только в Таскомбанке сталкивался, что после 3-х месяцев неактивности, карта переставала работать до прохождения индетификации, и то это было "сто лет назад".
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:16

Фантом, это не "требование" для клиента, а часть "мотивации" сотрудника.

На прошлой неделе перевыпускал карту в а-банке, и своими ушами слышал подобный "речевой модуль" для клиента передо мной: "Вы сегодня сделайте операцию на 50-100грн для "активации карты", а потом ещё через день-два".
При этом, "2 операции сразу" - ИМ не подходят. Надо именно в разные дни :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:57

Re: Альфа-Банк

С долларовой на евровую карту через онлайн приложение аллы можно валюту менять?
Или не?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:34

Re: Альфа-Банк

escobar написав:С долларовой на евровую карту через онлайн приложение аллы можно валюту менять?
Или не?
Ні.
stryzhko
 
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