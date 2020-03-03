MASolomko написав:Striker, нет. Чтобы включить push, надо включить SMS и затем перейти на push. Жить легко с Аллой
Та я уже понял, что будет непросто. А некоторые тут ещё на Приват жалуются, хотя там всё намного проще и прозрачней. И с установкой пин-кода на карту сказала, что завтра-послезавтра, когда придёт смс. А смс пришло через 5 минут после оформления: "Активуйте карту. Для цього встановіть пін-код". Теперь сижу с вот таким лицом и думаю, это то смс пришло или не то. Лучше подожду пару дней, нуегонах.
Да установите ПИН, и девчушку ту из Альфы научите. А то городит чушь какккую-то Я вааще сразу устанавливал ПИН, карта при этом и активировалась сразу А вот через пару дней проверьте в чате какие страховку то чудо вам учидило
MASolomko написав:Striker, нет. Чтобы включить push, надо включить SMS и затем перейти на push. Жить легко с Аллой
Та я уже понял, что будет непросто. А некоторые тут ещё на Приват жалуются, хотя там всё намного проще и прозрачней. И с установкой пин-кода на карту сказала, что завтра-послезавтра, когда придёт смс. А смс пришло через 5 минут после оформления: "Активуйте карту. Для цього встановіть пін-код". Теперь сижу с вот таким лицом и думаю, это то смс пришло или не то. Лучше подожду пару дней, нуегонах.
Не только в Альфе нужна такая "повторяющаяся через время активность". Не знаю, как это правильно называется, но им нужно чтобы человек не просто активировал, и "сделал операцию на 50-100грн, чтобы активировать карту", но и повторить через время (день-два). Если сделать сразу 2 операции - то это не засчитывается. Такое же "требование" есть в а-банке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 Бред. Нет такого требования ни в одном банке. Я только в Таскомбанке сталкивался, что после 3-х месяцев неактивности, карта переставала работать до прохождения индетификации, и то это было "сто лет назад".
Фантом, это не "требование" для клиента, а часть "мотивации" сотрудника.
На прошлой неделе перевыпускал карту в а-банке, и своими ушами слышал подобный "речевой модуль" для клиента передо мной: "Вы сегодня сделайте операцию на 50-100грн для "активации карты", а потом ещё через день-два". При этом, "2 операции сразу" - ИМ не подходят. Надо именно в разные дни
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин