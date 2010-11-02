Stringer написав:Alfa_Bank вы вчера обещали, что до конца дня ваш банк деньги вернёт, уже 12 часов следующего дня, деньги, дважды списанные с карты форварда, так и остаются украденными вашим банком. Как это понимать?
Так вместо того, чтоб вернут списали еще. Глобус сегодня списал.
Вы лимиты ставили на операции по покупок в терминале и на списание в банкомате ?
При таких списаниях насколько я понимаю лимиты не помогают, у многих я смотрю дебетовые карты в минуса ушли.
списание было в тех банках у которых нет лимитов на п2п? или сообще их нету?
Вам сотый раз ответитьь? Что лимиты ну не влияют. Лимиты децствуб при авторизации операции. А ту без авторизации. Тут списало даже с карт где нет денег в минуса.
При обычных операциях мне банк пишет "Недостаточно средств"! Обычный торговец такое не может провернуть. Но, Альфа зарегистрирована как банк, и пользуясь своим особым статусом смогла загнать в минус даже чужие счета.
3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.
Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.
Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.
ruvex написав:Альфа конечно просто инновационный банк. Если у вас украдут средства из сумочки, то претензии вам предъявлять сумочке?
Ну, они же обещают вернуть. Тут, скорее, пойдет речь как если бы вор в процессе воровства сумочку порезал.
При воровстве тоже часто раскаиваются. Но ведь здесь сумочка не уберегла средства, значит она и должна возместить убытки. По-моему все по альфовски. Видно в этой стране придется перейти на нал. Потому как это уже зашквар не сбойный, а повторяющийся. Альфа решила крутануть средства клиентов на курсовых качелях, раз они не пришли на счета.
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ruvex написав:Альфа конечно просто инновационный банк. Если у вас украдут средства из сумочки, то претензии вам предъявлять сумочке?
Ну, они же обещают вернуть. Тут, скорее, пойдет речь как если бы вор в процессе воровства сумочку порезал.
При воровстве тоже часто раскаиваются. Но ведь здесь сумочка не уберегла средства, значит она и должна возместить убытки. По-моему все по альфовски. Видно в этой стране придется перейти на нал. Потому как это уже зашквар не сбойный, а повторяющийся. Альфа решила крутануть средства клиентов на курсовых качелях, раз они не пришли на счета.
Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.
3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.
Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.
Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.