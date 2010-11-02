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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:30

  proftpd66 написав:ВНИМАНИЕ!

лимит на п2п были? Или какие нибудь?

списание было в тех банках у которых нет лимитов на п2п? или сообще их нету?


Вам сотый раз ответитьь? Что лимиты ну не влияют. Лимиты децствуб при авторизации операции. А ту без авторизации. Тут списало даже с карт где нет денег в минуса.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:31

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Альфа конечно просто инновационный банк. Если у вас украдут средства из сумочки, то претензии вам предъявлять сумочке?

Ну, они же обещают вернуть. Тут, скорее, пойдет речь как если бы вор в процессе воровства сумочку порезал.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:32

  proftpd66 написав:
  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Alfa_Bank вы вчера обещали, что до конца дня ваш банк деньги вернёт, уже 12 часов следующего дня, деньги, дважды списанные с карты форварда, так и остаются украденными вашим банком.
Как это понимать?


Так вместо того, чтоб вернут списали еще. Глобус сегодня списал.


Вы лимиты ставили на операции по покупок в терминале и на списание в банкомате ?


При таких списаниях насколько я понимаю лимиты не помогают, у многих я смотрю дебетовые карты в минуса ушли.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:33

  IMPRINTER написав:
  proftpd66 написав:ВНИМАНИЕ!

лимит на п2п были? Или какие нибудь?

списание было в тех банках у которых нет лимитов на п2п? или сообще их нету?


Вам сотый раз ответитьь? Что лимиты ну не влияют. Лимиты децствуб при авторизации операции. А ту без авторизации. Тут списало даже с карт где нет денег в минуса.

При обычных операциях мне банк пишет "Недостаточно средств"! Обычный торговец такое не может провернуть. Но, Альфа зарегистрирована как банк, и пользуясь своим особым статусом смогла загнать в минус даже чужие счета.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:33

Re: Альфа-Банк

Уважаемые клиенты!

3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.

Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.

Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.

Приносим извинения за временные неудобства.

https://alfabank.ua/ru/about/press/info ... 4u9bVNzOB4
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 04 бер, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:33

  IMPRINTER написав:
  proftpd66 написав:ВНИМАНИЕ!

лимит на п2п были? Или какие нибудь?

списание было в тех банках у которых нет лимитов на п2п? или сообще их нету?


Вам сотый раз ответитьь? Что лимиты ну не влияют. Лимиты децствуб при авторизации операции. А ту без авторизации. Тут списало даже с карт где нет денег в минуса.


как это могло быть??

в минус зашло потому что банк поддерживает оффлайе операцию.

да есть, согласен!

Ощад, например, не поддердивает оффлайн. В пакете эконом точно :!:

во всех банках все зашло в мимнус?

Можно любую карту загнать в минус 100тлрд. грн? :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:39

  wig написав:
  ruvex написав:Альфа конечно просто инновационный банк. Если у вас украдут средства из сумочки, то претензии вам предъявлять сумочке?

Ну, они же обещают вернуть. Тут, скорее, пойдет речь как если бы вор в процессе воровства сумочку порезал.

При воровстве тоже часто раскаиваются. Но ведь здесь сумочка не уберегла средства, значит она и должна возместить убытки. По-моему все по альфовски.
Видно в этой стране придется перейти на нал. Потому как это уже зашквар не сбойный, а повторяющийся.
Альфа решила крутануть средства клиентов на курсовых качелях, раз они не пришли на счета.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:41

  ruvex написав:
  wig написав:
  ruvex написав:Альфа конечно просто инновационный банк. Если у вас украдут средства из сумочки, то претензии вам предъявлять сумочке?

Ну, они же обещают вернуть. Тут, скорее, пойдет речь как если бы вор в процессе воровства сумочку порезал.

При воровстве тоже часто раскаиваются. Но ведь здесь сумочка не уберегла средства, значит она и должна возместить убытки. По-моему все по альфовски.
Видно в этой стране придется перейти на нал. Потому как это уже зашквар не сбойный, а повторяющийся.
Альфа решила крутануть средства клиентов на курсовых качелях, раз они не пришли на счета.

Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:41

  Alfa_Bank написав:Уважаемые клиенты!

3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.

Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.

Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.

Приносим извинения за временные неудобства.

https://alfabank.ua/ru/about/press/info ... -lyut-2105


Все понятно, только почему это все продолжается дальше, сегодня?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Что значит по вопросам возврата доп. списаний обращаться к банку-эмитенту?

Добрый день. Сумма вернётся автоматически. Если списаны доп.комиссии, % и т.д., их возмещение нужно обсуждать с банком, в котором открыт счет.

Альфа конечно просто инновационный банк. Если у вас украдут средства из сумочки, то претензии вам предъявлять сумочке?

Нет, производителю сумочки 8)
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