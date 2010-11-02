Alfa_Bank написав:Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.
Позвольте возразить, если произошли задвоения, как Вы пишите то средства должны были списаться два раза и прийти клиенту на счет, но они списались и не пришли. Значит это не задвоение списаний. Каков же маршрут средств если в одном случае это мои счета, а во втором задвоенном это ...?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. Black Jack - White Business
3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.
Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.
Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.
Alfa_Bank написав:Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.
Позвольте возразить, если произошли задвоения, как Вы пишите то средства должны были списаться два раза и прийти клиенту на счет, но они списались и не пришли. Значит это не задвоение списаний. Каков же маршрут средств если в одном случае это мои счета, а во втором задвоенном это ...?
До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.
Alfa_Bank написав:Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.
Позвольте возразить, если произошли задвоения, как Вы пишите то средства должны были списаться два раза и прийти клиенту на счет, но они списались и не пришли. Значит это не задвоение списаний. Каков же маршрут средств если в одном случае это мои счета, а во втором задвоенном это ...?
До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.
Вы хотите сказать, что это произошло тока с мастерами, а с визами все норм? Если вы говрите "олной из платежных систем"
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.
Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.
Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.