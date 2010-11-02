Alfa_Bank написав:До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.
Я все прекрасно понимаю, мне не понятно куда сумма направилась? Речь здесь не идет об ошибке афториз. остатков.
При чем тут это? А если бы вы платили в магазе на терминале аллы? Тут же речь не тока о ваших свиноп2п) рядовые олени, купившие кефирчик тоже попали. И магазину при этом сами понимаете вдвойне не зачислили.
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IMPRINTER написав:Вы хотите сказать, что это произошло тока с мастерами, а с визами все норм? Если вы говрите "олной из платежных систем"
Так может мастер и компенсирует нам неудобства? А то как-то несолидно выходит.
Коко даже не прислал СМС о втором списании. Зато проценты за овер насчитывают с 27-го числа. Объяснение зашибись, если бы это я платил (ввел cvv, 3d итд), была бы СМС. А раз это мошенники без авторизации сняли, СМС можно и не слать!
3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.
Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.
Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.
Alfa_Bank написав:До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.
Я все прекрасно понимаю, мне не понятно куда сумма направилась? Речь здесь не идет об ошибке афториз. остатков.
При чем тут это? А если бы вы платили в магазе на терминале аллы? Тут же речь не тока о ваших свиноп2п) рядовые олени, купившие кефирчик тоже попали. И магазину при этом сами понимаете вдвойне не зачислили.
Так притом. Я не веду речь, кто и какие операции проводил. Мне непонятно для кого и каким образом Альфа послужила или посредником или участником ЛЮБЫХ списаний за счет своих кллиентов, причем в никуда. Если средства куда то списаны значит они куда то пришли.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 04 бер, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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