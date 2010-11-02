RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822382248225822682278228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:52

  IMPRINTER написав:Вы хотите сказать, что это произошло тока с мастерами, а с визами все норм?
Если вы говрите "олной из платежных систем"

Так может мастер и компенсирует нам неудобства? :roll:
А то как-то несолидно выходит.
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:53

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.

Я все прекрасно понимаю, мне не понятно куда сумма направилась?
Речь здесь не идет об ошибке афториз. остатков.


При чем тут это? А если бы вы платили в магазе на терминале аллы? Тут же речь не тока о ваших свиноп2п) рядовые олени, купившие кефирчик тоже попали. И магазину при этом сами понимаете вдвойне не зачислили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36983
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5869 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:55

  IMPRINTER написав:
Вы хотите сказать, что это произошло тока с мастерами, а с визами все норм?
Если вы говрите "олной из платежных систем"

По Визе информации о подобных списаниях нет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8183
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:55

  ramzes4 написав:
  IMPRINTER написав:Вы хотите сказать, что это произошло тока с мастерами, а с визами все норм?
Если вы говрите "олной из платежных систем"

Так может мастер и компенсирует нам неудобства? :roll:
А то как-то несолидно выходит.

Коко даже не прислал СМС о втором списании. Зато проценты за овер насчитывают с 27-го числа. Объяснение зашибись, если бы это я платил (ввел cvv, 3d итд), была бы СМС. А раз это мошенники без авторизации сняли, СМС можно и не слать!
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4571
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:56

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.

Я все прекрасно понимаю, мне не понятно куда сумма направилась?
Речь здесь не идет об ошибке афториз. остатков.

Как писали в оф.ответе - ведётся расследование.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8183
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:57

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Уважаемые клиенты!

3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.

Команды Альфа-Банка Украина и международной платежной системы работают над устранением проблемы и отменой ошибочных транзакций, а также проводят расследование причин инцидента. Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.

Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.

Приносим извинения за временные неудобства.

https://alfabank.ua/ru/about/press/info ... -lyut-2105


После расследования нас ознакомят с причинами этой ситуации?
Коль они от Альфы не зависели?

Расследование для внутреннего использования и предотвращения повторения, результаты огласке не подлежат.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8183
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:58

  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.

Я все прекрасно понимаю, мне не понятно куда сумма направилась?
Речь здесь не идет об ошибке афториз. остатков.


При чем тут это? А если бы вы платили в магазе на терминале аллы? Тут же речь не тока о ваших свиноп2п) рядовые олени, купившие кефирчик тоже попали. И магазину при этом сами понимаете вдвойне не зачислили.


Так притом. Я не веду речь, кто и какие операции проводил. Мне непонятно для кого и каким образом Альфа послужила или посредником или участником ЛЮБЫХ списаний за счет своих кллиентов, причем в никуда. Если средства куда то списаны значит они куда то пришли.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 04 бер, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9077
З нами з: 03.11.08
Подякував: 695 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:59

  IMPRINTER написав:
Вам сотый раз ответитьь? Что лимиты ну не влияют. Лимиты децствуб при авторизации операции. А ту без авторизации. Тут списало даже с карт где нет денег в минуса.


  IMPRINTER написав:
  proftpd66 написав:
как это могло быть??

в минус зашло потому что банк поддерживает оффлайе операцию.

да есть, согласен!

Ощад, например, не поддердивает оффлайн. В пакете эконом точно :!:

во всех банках все зашло в мимнус?

Можно любую карту загнать в минус 100тлрд. грн? :lol: :lol:


Конечно.
Даже с закрытой карты.



тогда вопрос зачем пользоваться картой, которую, создали какие-то студенты двоечники? :?: я подымал ранее вопрос неоднократно. Что любой школьник может создать запару с оффлайн операциями.

надо пользоваться теми картами, у которых нету оффлайн операций
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 22.12.16
Подякував: 163 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:00

  ruvex написав:Если средства куда то списаны значит они куда то пришли.

пришли - на транзит.
Карт.системы это не бух.системы в обычном понимании - тут нет дебет=кредит, тут может быть всё, что угодно, а как это отразят бухгалтера - второй вопрос.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 809
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:05

  Skiw написав:
  ruvex написав:Если средства куда то списаны значит они куда то пришли.

пришли - на транзит.
Карт.системы это не бух.системы в обычном понимании - тут нет дебет=кредит, тут может быть всё, что угодно, а как это отразят бухгалтера - второй вопрос.

Любите сказки? Неоднократное списание средств со счетов клиентов - это не случайный сбой. Это как минимум репутация в 0.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9077
З нами з: 03.11.08
Подякував: 695 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 822382248225822682278228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, novichok, vollena71 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3918, 3919, 3920
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39191 4752995
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 14:19
anikola13
ОКСІ БАНК 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
305 52494
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 13:54
clientage
Банк Глобус 1 ... 596, 597, 598
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5972 798954
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 12:41
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82276)
04.03.2020 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.