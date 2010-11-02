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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82248225822682278228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:05

proftpd66

По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:06

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.

Позвольте возразить, если произошли задвоения, как Вы пишите то средства должны были списаться два раза и прийти клиенту на счет, но они списались и не пришли. Значит это не задвоение списаний. Каков же маршрут средств если в одном случае это мои счета, а во втором задвоенном это ...?

До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.

Вы вчера говорили тоже самое, а сегодня стало ещё хуже
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:07

  IMPRINTER написав:proftpd66

По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.


зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?

где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:07

  V2 написав:
  Skiw написав:
  kreuz написав:У березні 2019 був МСС 5732, що у Cash'U проходить як Техніка. Але вони при такій оплаті малювали коміс біля 2%, котрий хіба що ЕКСІМ міг компенсувати, Альфа навряд...

Точно, 5% добавляют. Спс.


Це стилус за оплату карткою таку комісію виставляє? :shock:

Так, стилус додає коміс за оплату карткою на сайті, але я точно не пам'ятаю, який. Проте, так все одно Ексімом мені було вигідніше заплатити, бо була ще економія на послугах НП.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:09

  proftpd66 написав:
  IMPRINTER написав:proftpd66

По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.


зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?

где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.

Пора уже наконец сказать нет наркотикам!
Вам уже сто раз ответили, что списать минуя лимиты и запреты можно с карт любого банка, включая ощад и эксим 8)
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Так а что там по сегодняшним списаниям? Реакция есть?

Выясняю. Отпишусь.

Тоже списало сегодня, что за беспредел!
Когда вернут средства и какова будет компенсация?


Списало сразу после совершения операции?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10

  proftpd66 написав:
  IMPRINTER написав:proftpd66

По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.


зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?

где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.


Еще раз если вы украдете полотенце в отеле в вас спишут и ничего вы сделать не сможете.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:
  IMPRINTER написав:proftpd66

По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.


зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?

где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.

Пора уже наконец сказать нет наркотикам!
Вам уже сто раз ответили, что списать минуя лимиты и запреты можно с карт любого банка, включая ощад и эксим 8)


я спросил зачем там лимиты стоят? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10

  ruvex написав:Любите сказки?

Вы спросили, "куда пришло" я ответил. Ваше право не верить.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:12

  IMPRINTER написав:
  proftpd66 написав:
  IMPRINTER написав:proftpd66

По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.


зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?

где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.


Еще раз если вы украдете полотенце в отеле в вас спишут и ничего вы сделать не сможете.


это преимущество для гостиниц, верно.

эту операции прошло как гостиницы или как аренда авто??????


если там платить, то для гостиниц и для аренды машин:
Могу открыть карту на бомжа в Яндекс.Деньги. Есть карту в Конкорде препайд или в разных банках или пионер. Они могут пойти в минус, но к Вам притензий не будет.

Тот же, Конкорде и Ощад препайд карта без паспорта, пускай уходит в минус на 100тлрд $. Если она без паспорта.

уйдет препайд карта она в минус, что дальше??? карта без паспорта
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 04 бер, 2020 15:14, всього редагувалось 4 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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