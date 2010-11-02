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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:05
proftpd66
По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:06
Alfa_Bank написав: ruvex написав: Alfa_Bank написав:
Задвоение произошло по независящим от нас причинам. Средства в банк не поступали.
Позвольте возразить, если произошли задвоения, как Вы пишите то средства должны были списаться два раза и прийти клиенту на счет, но они списались и не пришли. Значит это не задвоение списаний. Каков же маршрут средств если в одном случае это мои счета, а во втором задвоенном это ...?
До получателя дошла одна сумма. Вторая списана ошибочно, она вернётся.
Вы вчера говорили тоже самое, а сегодня стало ещё хуже
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:07
IMPRINTER написав:proftpd66
По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?
где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:07
V2 написав: Skiw написав: kreuz написав:
У березні 2019 був МСС 5732, що у Cash'U проходить як Техніка. Але вони при такій оплаті малювали коміс біля 2%, котрий хіба що ЕКСІМ міг компенсувати, Альфа навряд...
Точно, 5% добавляют. Спс.
Це стилус за оплату карткою таку комісію виставляє?
Так, стилус додає коміс за оплату карткою на сайті, але я точно не пам'ятаю, який. Проте, так все одно Ексімом мені було вигідніше заплатити, бо була ще економія на послугах НП.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:09
proftpd66 написав: IMPRINTER написав:proftpd66
По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?
где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.
Пора уже наконец сказать нет наркотикам!
Вам уже сто раз ответили, что списать минуя лимиты и запреты можно с карт любого банка, включая ощад и эксим
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10
ruvex написав: Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Так а что там по сегодняшним списаниям? Реакция есть?
Выясняю. Отпишусь.
Тоже списало сегодня, что за беспредел!
Когда вернут средства и какова будет компенсация?
Списало сразу после совершения операции?
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Kevin
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10
proftpd66 написав: IMPRINTER написав:proftpd66
По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?
где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.
Еще раз если вы украдете полотенце в отеле в вас спишут и ничего вы сделать не сможете.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10
Stringer написав: proftpd66 написав: IMPRINTER написав:proftpd66
По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?
где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.
Пора уже наконец сказать нет наркотикам!
Вам уже сто раз ответили, что списать минуя лимиты и запреты можно с карт любого банка, включая ощад и эксим
я спросил зачем там лимиты стоят?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:10
ruvex написав:
Любите сказки?
Вы спросили, "куда пришло" я ответил. Ваше право не верить.
Skiw
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:12
IMPRINTER написав: proftpd66 написав: IMPRINTER написав:proftpd66
По всем картам есть офлайн.
Но не каждому дозволено его делать.
Любой эквайер спишет с любой карты скока захочет.
Лично вы это слелать не сможете.
зачем тогда стоят лимиты в укрэксим и в ощаде?
где-то проскакивало что там запрещен оффлайн.
Еще раз если вы украдете полотенце в отеле в вас спишут и ничего вы сделать не сможете.
это преимущество для гостиниц, верно.
эту операции прошло как гостиницы или как аренда авто??????
если там платить, то для гостиниц и для аренды машин:
Могу открыть карту на бомжа в Яндекс.Деньги. Есть карту в Конкорде препайд или в разных банках или пионер. Они могут пойти в минус, но к Вам притензий не будет.
Тот же, Конкорде и Ощад препайд карта без паспорта, пускай уходит в минус на 100тлрд $. Если она без паспорта.уйдет препайд карта она в минус, что дальше??? карта без паспорта
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 04 бер, 2020 15:14, всього редагувалось 4 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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