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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8225822682278228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:12

Kevin

Авторищовало одну сумму. Списало две. Товарищ выще это не понимает) предотвратить такую ситуациб клиент никак не модет никакими лимитами и щаявами.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:14

  Skiw написав:
  ruvex написав:Любите сказки?

Вы спросили, "куда пришло" я ответил. Ваше право не верить.

Спасибо.
Ошибка может быть единичной. Если она повторяется, значит есть инициатор.
Просто так списывать средства смысла нет, тем более несколько раз. Значит есть необходимость. Вы тоже можете в это не верить.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15

  proftpd66 написав:если там платить, то для гостиниц и для аренды машин:
Могу открыть карту на бомжа в Яндекс.Деньги. Есть карту в Конкорде препайд или в разных банках или пионер. Они могут пойти в минус, но к Вам притензий не будет.

Припейд забугром не работает. Где вы гостиницу собрались бронировать, в Конотопе?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15

proftpd66

Эмитент с вас спишет стока, сколько пришел клиринг. Была одна оперция, клиринг пришел на две. Ничем вы повлиять, чтоб предотвратить такое не сможите. Толькл потом оспорить чардбэком. Но превентивных мер к такому не сушествует. Даже закрыв карту с нее спишется и отобразится посчету.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15

  IMPRINTER написав:Kevin

Авторищовало одну сумму. Списало две.

Так сегодня списало снова, за 27 это уже затроило. :mrgreen:
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:16

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Вы вчера говорили тоже самое, а сегодня стало ещё хуже

Знаю :oops: Возникли непредвиденные обстоятельства... Суммы вернутся в течение 24 часов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:16

  ruvex написав:
  Skiw написав:
  ruvex написав:Любите сказки?

Вы спросили, "куда пришло" я ответил. Ваше право не верить.

Спасибо.
Ошибка может быть единичной. Если она повторяется, значит есть инициатор.
Просто так списывать средства смысла нет, тем более несколько раз. Значит есть необходимость. Вы тоже можете в это не верить.


я верю в обычное человеческое раздолбайство, когда ответственный специалист таковым не является или положил на свои обязанности. а в объёмах Альфы, это как раз может вылиться в подобную проблему. :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:17

  wig написав:
  proftpd66 написав:если там платить, то для гостиниц и для аренды машин:
Могу открыть карту на бомжа в Яндекс.Деньги. Есть карту в Конкорде препайд или в разных банках или пионер. Они могут пойти в минус, но к Вам притензий не будет.

Припейд забугром не работает. Где вы гостиницу собрались бронировать, в Конотопе?


я платил Gpay, никто не смотрел карту. Ты в руки можешь не давать карту.

Тогда можно на бомжа открыть Хуяндекс и всё.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:17

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Вы вчера говорили тоже самое, а сегодня стало ещё хуже

Знаю :oops: Возникли непредвиденные обстоятельства... Суммы вернутся в течение 24 часов.


Это вы отправите в теч 24 часа. А вернется оно клиенту такче через неск дней.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:18

  IMPRINTER написав:proftpd66

Эмитент с вас спишет стока, сколько пришел клиринг. Была одна оперция, клиринг пришел на две. Ничем вы повлиять, чтоб предотвратить такое не сможите. Толькл потом оспорить чардбэком. Но превентивных мер к такому не сушествует. Даже закрыв карту с нее спишется и отобразится посчету.



понял, я написал про хуяндекс, препайд и про пионер на предыдущей страницы.

пускай списывает 100тлрд$ на пионере или на хуяндексе. Хорошо, даже спасибо скажу чтобы на это посмотреть :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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