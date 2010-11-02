Kevin
Авторищовало одну сумму. Списало две. Товарищ выще это не понимает) предотвратить такую ситуациб клиент никак не модет никакими лимитами и щаявами.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:12
Kevin
Авторищовало одну сумму. Списало две. Товарищ выще это не понимает) предотвратить такую ситуациб клиент никак не модет никакими лимитами и щаявами.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:14
Спасибо.
Ошибка может быть единичной. Если она повторяется, значит есть инициатор.
Просто так списывать средства смысла нет, тем более несколько раз. Значит есть необходимость. Вы тоже можете в это не верить.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15
Припейд забугром не работает. Где вы гостиницу собрались бронировать, в Конотопе?
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15
proftpd66
Эмитент с вас спишет стока, сколько пришел клиринг. Была одна оперция, клиринг пришел на две. Ничем вы повлиять, чтоб предотвратить такое не сможите. Толькл потом оспорить чардбэком. Но превентивных мер к такому не сушествует. Даже закрыв карту с нее спишется и отобразится посчету.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15
Так сегодня списало снова, за 27 это уже затроило.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:16
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:16
я верю в обычное человеческое раздолбайство, когда ответственный специалист таковым не является или положил на свои обязанности. а в объёмах Альфы, это как раз может вылиться в подобную проблему.
Skiw
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:17
я платил Gpay, никто не смотрел карту. Ты в руки можешь не давать карту.
Тогда можно на бомжа открыть Хуяндекс и всё.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:17
Это вы отправите в теч 24 часа. А вернется оно клиенту такче через неск дней.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:18
понял, я написал про хуяндекс, препайд и про пионер на предыдущей страницы.
пускай списывает 100тлрд$ на пионере или на хуяндексе. Хорошо, даже спасибо скажу чтобы на это посмотреть
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
|