Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15

proftpd66



Эмитент с вас спишет стока, сколько пришел клиринг. Была одна оперция, клиринг пришел на две. Ничем вы повлиять, чтоб предотвратить такое не сможите. Толькл потом оспорить чардбэком. Но превентивных мер к такому не сушествует. Даже закрыв карту с нее спишется и отобразится посчету.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX