IMPRINTER написав:... алла, наоборот признала свою вину и сказала что вернет ... чарж подается обычно после того как вы не смогли урегулировать этот вопрос полюбовно ... вот если бы алла вам ответила - пшел нах - вы прикладываете этот ответ и подаете на чарж ... в чем смысл чаржа сейчас? вы эти деньги получите в срок 30-180 дней при чарже ...
Этим
3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.
Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.
Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.
Приносим извинения за временные неудобства.
Альфа написала невиноватая я, писец сам пришел. Но средства, которые он взял, обязуюсь вернуть. Остальное ваши проблемы.
В стране миллионы людей нагнули на круглые суммы, но это временные неудобства. Ждите постоянных неудобств себе в удовольствие. Ну как по мне, шикарно.
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Flamingo написав:Хорошо - с Вас списал неизвестный Вам отель в штате Невада - Вы должны какой-то документ с него истребовать? Бред. А откуда я узнал что мерчант Алла? От своего банка ведь. И опять таки - ну не дело это пользователя карты разбираться кому какой терминал принадлежит и из-за кого задвоилась сумма. То есть по любому надо со своего банка начинать. А то что чардж рассматривается от 30 дней - как раз хорошо. ИМХО ничего страшного даже если на следующий день после подачи чарджа деньги вернулись. Ведь на момент подачи возврата денег еще не было - за что наказывать подавшего на чардж?
пишите в отель письмо на мыло ... он вам отвечает - идите нах ... вы делаете скрин и прикладываете ... для чаржа наличие документа, что вы пытались самостоятельно урегулировать с мерчантом этот вопрос и были посланы усиливает вашу позицию
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Flamingo написав:Хорошо - с Вас списал неизвестный Вам отель в штате Невада - Вы должны какой-то документ с него истребовать? Бред. А откуда я узнал что мерчант Алла? От своего банка ведь. И опять таки - ну не дело это пользователя карты разбираться кому какой терминал принадлежит и из-за кого задвоилась сумма. То есть по любому надо со своего банка начинать. А то что чардж рассматривается от 30 дней - как раз хорошо. ИМХО ничего страшного даже если на следующий день после подачи чарджа деньги вернулись. Ведь на момент подачи возврата денег еще не было - за что наказывать подавшего на чардж?
пишите в отель письмо на мыло ... он вам отвечает - идите нах ... вы делаете скрин и прикладываете ... для чаржа наличие документа, что вы пытались самостоятельно урегулировать с мерчантом этот вопрос и были посланы усиливает вашу позицию
Если отель придумает отмашку, есть документы, которые, можно по разному трактировать . Если вы заказали отель , но Вас там не было . Вы не приехали .
Если отмашку будет, что авторизиоовали карту а отеле или в букинге, и забронировали на 10 лет, но не заселились и с Вас списалось 10к USD. И что ты тут докажешь ? Я уже не говорю, как доказать что не спалил отель.
Страшно?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 04 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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делал пять платежей. четыре штуки 27 февраля удвоились (двойное списание) пятый прошёл уже 28 фев. - сразу после полуночи ... не успел ввести 3д... - если он ещё не задвоился, то с ним всё будет в порядке?