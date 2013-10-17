Flamingo написав:

Хорошо - с Вас списал неизвестный Вам отель в штате Невада - Вы должны какой-то документ с него истребовать? Бред. А откуда я узнал что мерчант Алла? От своего банка ведь. И опять таки - ну не дело это пользователя карты разбираться кому какой терминал принадлежит и из-за кого задвоилась сумма. То есть по любому надо со своего банка начинать. А то что чардж рассматривается от 30 дней - как раз хорошо. ИМХО ничего страшного даже если на следующий день после подачи чарджа деньги вернулись. Ведь на момент подачи возврата денег еще не было - за что наказывать подавшего на чардж?