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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8233823482358236>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:01

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:как вам именно ответили?
Автоматический реверсал по данной операции не будет из-за того, что при таком роде ошибки банкомат мог выдать наличные или их часть. Обращайтесь в банк-эмитент, а те потом к нам, мы проверим и вернём.

  IMPRINTER написав:идете к барсуку, подаете заяву на яарж
Удалённо не принимает Барсик заявы, просит в отделение. В моём городе только точки присутствия. Да и сумма небольшая, чтобы ехать в другой город
и обращаться в отделение.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:56

  IMPRINTER написав:... алла, наоборот признала свою вину и сказала что вернет ... чарж подается обычно после того как вы не смогли урегулировать этот вопрос полюбовно ... вот если бы алла вам ответила - пшел нах - вы прикладываете этот ответ и подаете на чарж ... в чем смысл чаржа сейчас? вы эти деньги получите в срок 30-180 дней при чарже ...


Этим

3 марта 2020 года Альфа-Банк Украина получил подтверждение информации от одной из платежных систем о том, что в ночь со 2 на 3 марта по независящим от Альфа-Банка Украина причинам произошло задвоение некоторых карточных операций, которые были осуществлены 27 и 28 февраля в сети терминалов банка.

Средства будут возвращены на счета в течение 24 часов.

Альфа-Банк Украина не несет ответственности за начисление другими банками комиссий и других платежей по карточным счетам. Для решения спорных вопросов просим обращаться в банк, который обслуживает вашу платежную карту.

Приносим извинения за временные неудобства.



Альфа написала невиноватая я, писец сам пришел. Но средства, которые он взял, обязуюсь вернуть. Остальное ваши проблемы.

В стране миллионы людей нагнули на круглые суммы, но это временные неудобства.
Ждите постоянных неудобств себе в удовольствие.
Ну как по мне, шикарно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:03

  Flamingo написав:Хорошо - с Вас списал неизвестный Вам отель в штате Невада - Вы должны какой-то документ с него истребовать? Бред. А откуда я узнал что мерчант Алла? От своего банка ведь. И опять таки - ну не дело это пользователя карты разбираться кому какой терминал принадлежит и из-за кого задвоилась сумма. То есть по любому надо со своего банка начинать. А то что чардж рассматривается от 30 дней - как раз хорошо. ИМХО ничего страшного даже если на следующий день после подачи чарджа деньги вернулись. Ведь на момент подачи возврата денег еще не было - за что наказывать подавшего на чардж?


пишите в отель письмо на мыло ... он вам отвечает - идите нах ... вы делаете скрин и прикладываете ... для чаржа наличие документа, что вы пытались самостоятельно урегулировать с мерчантом этот вопрос и были посланы усиливает вашу позицию
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:06

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Востаннє редагувалось ruvex в Чет 05 бер, 2020 00:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:14

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:Хорошо - с Вас списал неизвестный Вам отель в штате Невада - Вы должны какой-то документ с него истребовать? Бред. А откуда я узнал что мерчант Алла? От своего банка ведь. И опять таки - ну не дело это пользователя карты разбираться кому какой терминал принадлежит и из-за кого задвоилась сумма. То есть по любому надо со своего банка начинать. А то что чардж рассматривается от 30 дней - как раз хорошо. ИМХО ничего страшного даже если на следующий день после подачи чарджа деньги вернулись. Ведь на момент подачи возврата денег еще не было - за что наказывать подавшего на чардж?


пишите в отель письмо на мыло ... он вам отвечает - идите нах ... вы делаете скрин и прикладываете ... для чаржа наличие документа, что вы пытались самостоятельно урегулировать с мерчантом этот вопрос и были посланы усиливает вашу позицию


Если отель придумает отмашку, есть документы, которые, можно по разному трактировать . Если вы заказали отель , но Вас там не было . Вы не приехали .

Если отмашку будет, что авторизиоовали карту а отеле или в букинге, и забронировали на 10 лет, но не заселились и с Вас списалось 10к USD. И что ты тут докажешь ? :lol:
Я уже не говорю, как доказать что не спалил отель.

Страшно? :twisted:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 04 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:15

Не знаю, что еще за траблы, но у меня все в порядке, - никаких двойных и прочих там списаний в арифметической прогрессии. Пакет "Platinum Black" 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:43

  Аlександр написав:Не знаю, что еще за траблы, но у меня все в порядке, - никаких двойных и прочих там списаний в арифметической прогрессии. Пакет "Platinum Black" 8)

У меня тоже блэк... и тоже списаний не было до сегодняшнего дня... а сегодня утром проявилось... и у меня и у жены - так что не зарекайтесь...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:43

  Аlександр написав:Не знаю, что еще за траблы, но у меня все в порядке, - никаких двойных и прочих там списаний в арифметической прогрессии. Пакет "Platinum Black" 8)


при чем тут ваш платинут блек ? ... алла побрила не тех, кто платил картами аллы ... а тех, кто платил картами НЕаллы через терминалы и сервисы аллы ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:18

делал пять платежей.
четыре штуки 27 февраля удвоились (двойное списание)
пятый прошёл уже 28 фев. - сразу после полуночи ... не успел ввести 3д... - если он ещё не задвоился, то с ним всё будет в порядке?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:39

  uaprofi написав:делал пять платежей.
четыре штуки 27 февраля удвоились (двойное списание)
пятый прошёл уже 28 фев. - сразу после полуночи ... не успел ввести 3д... - если он ещё не задвоился, то с ним всё будет в порядке?


Вы делали через иззи? Или как делали ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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