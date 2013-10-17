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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8233823482358236

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:46

proftpd66

да, изя там тоже был, а алла под ним ... ну или на оборот
хто их там разбе рот
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 02:06

  IMPRINTER написав:
  Аlександр написав:Не знаю, что еще за траблы, но у меня все в порядке, - никаких двойных и прочих там списаний в арифметической прогрессии. Пакет "Platinum Black" 8)


при чем тут ваш платинут блек ? ... алла побрила не тех, кто платил картами аллы ... а тех, кто платил картами НЕаллы через терминалы и сервисы аллы ...


Если пошла такая пьянка, то нужно платить загранице картой иностранного банка чтобы в случае загона в минус владелец смог послать всех нах?

Яндекс деньги
Пионер
Епайментс
Abc banking corp . Минимальный депозит 130$. Там кажется Union Pay . Может быть там нету загона в минус как МС/VISA

Может быть где то ещё.

Если загонят в минут , то можно послать нах всех ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 06:31

  proftpd66 написав:
Если пошла такая пьянка, то нужно платить загранице картой иностранного банка чтобы в случае загона в минус владелец смог послать всех нах?

Яндекс деньги
Пионер
Епайментс
Abc banking corp . Минимальный депозит 130$. Там кажется Union Pay . Может быть там нету загона в минус как МС/VISA

Может быть где то ещё.

Если загонят в минут , то можно послать нах всех ?

Ваши сообщения напоминают мне совет в случае кровотечения из носа наложить жгут... на шею ;). А че - тоже ведь кровь остановит :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:06

  alex_b написав:То, что у меня списало повторно в двух банках за пополнение именно карт альфы - это проблема тех двух банков? Шикарные ответы!!!

Alfa_Bank почему это случилось именно при пополнении карт альфы? То есть таки виновата не МПС а альфа банк

alex_b, добрый день. Списание произошло по операциям, что проведены через наши устройства и онлайн сервисы. Это не обязательно пополнения, могут быть обычные покупки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:21

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:
Если пошла такая пьянка, то нужно платить загранице картой иностранного банка чтобы в случае загона в минус владелец смог послать всех нах?

Яндекс деньги
Пионер
Епайментс
Abc banking corp . Минимальный депозит 130$. Там кажется Union Pay . Может быть там нету загона в минус как МС/VISA

Может быть где то ещё.

Если загонят в минут , то можно послать нах всех ?

Ваши сообщения напоминают мне совет в случае кровотечения из носа наложить жгут... на шею ;). А че - тоже ведь кровь остановит :twisted:

Не пойму чем вас смущает жгут на шее. Вполне нормальный жгут, нас даже в школе учили как его правильно накладывать.

А вот терпению вашему лично я завидую. Отвечать теоретику, который лично меня немного уже припарил своим бредом по поводу списаний - это нужно иметь выдержку.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:04

Re: Альфа-Банк

Яндекс за 6012 (торговый в том числе), 8999 вжарит по полной программе.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:14

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:как вам именно ответили?
Автоматический реверсал по данной операции не будет из-за того, что при таком роде ошибки банкомат мог выдать наличные или их часть. Обращайтесь в банк-эмитент, а те потом к нам, мы проверим и вернём.

  IMPRINTER написав:идете к барсуку, подаете заяву на яарж
Удалённо не принимает Барсик заявы, просит в отделение. В моём городе только точки присутствия. Да и сумма небольшая, чтобы ехать в другой город
и обращаться в отделение.

А на мило або через ІБ не писали? Я свою скаргу залишив через КЦ Фарсу, побачимо, чи дієво, але в мене ж трохи інакша ситуація, списало двічі суму, що я отримав у банкоматі один раз. Доречі, у тому, що біля їдальні, здається як і у Вас.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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