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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:46
proftpd66
да, изя там тоже был, а алла под ним ... ну или на оборот
хто их там разбе рот
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Чет 05 бер, 2020 02:06
IMPRINTER написав: Аlександр написав:
Не знаю, что еще за траблы, но у меня все в порядке, - никаких двойных и прочих там списаний в арифметической прогрессии. Пакет "Platinum Black"
при чем тут ваш платинут блек ? ... алла побрила не тех, кто платил картами аллы ... а тех, кто платил картами НЕаллы
через терминалы и сервисы аллы ...
Если пошла такая пьянка, то нужно платить загранице картой иностранного банка чтобы в случае загона в минус владелец смог послать всех нах?
Яндекс деньги
Пионер
Епайментс
Abc banking corp . Минимальный депозит 130$. Там кажется Union Pay . Может быть там нету загона в минус как МС/VISA
Может быть где то ещё.
Если загонят в минут , то можно послать нах всех ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Чет 05 бер, 2020 06:31
proftpd66 написав:
Если пошла такая пьянка, то нужно платить загранице картой иностранного банка чтобы в случае загона в минус владелец смог послать всех нах?
Яндекс деньги
Пионер
Епайментс
Abc banking corp . Минимальный депозит 130$. Там кажется Union Pay . Может быть там нету загона в минус как МС/VISA
Может быть где то ещё.
Если загонят в минут , то можно послать нах всех ?
Ваши сообщения напоминают мне совет в случае кровотечения из носа наложить жгут... на шею
. А че - тоже ведь кровь остановит
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Чет 05 бер, 2020 08:06
alex_b написав:
То, что у меня списало повторно в двух банках за пополнение именно карт альфы - это проблема тех двух банков? Шикарные ответы!!!Alfa_Bank
почему это случилось именно при пополнении карт альфы? То есть таки виновата не МПС а альфа банк
alex_b, добрый день. Списание произошло по операциям, что проведены через наши устройства и онлайн сервисы. Это не обязательно пополнения, могут быть обычные покупки.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 08:21
Flamingo написав: proftpd66 написав:
Если пошла такая пьянка, то нужно платить загранице картой иностранного банка чтобы в случае загона в минус владелец смог послать всех нах?
Яндекс деньги
Пионер
Епайментс
Abc banking corp . Минимальный депозит 130$. Там кажется Union Pay . Может быть там нету загона в минус как МС/VISA
Может быть где то ещё.
Если загонят в минут , то можно послать нах всех ?
Ваши сообщения напоминают мне совет в случае кровотечения из носа наложить жгут... на шею
. А че - тоже ведь кровь остановит
Не пойму чем вас смущает жгут на шее. Вполне нормальный жгут, нас даже в школе учили как его правильно накладывать.
А вот терпению вашему лично я завидую. Отвечать теоретику, который лично меня немного уже припарил своим бредом по поводу списаний - это нужно иметь выдержку.
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curiousobro
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:04
Яндекс за 6012 (торговый в том числе), 8999 вжарит по полной программе.
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Kevin
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:14
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
как вам именно ответили?
Автоматический реверсал по данной операции не будет из-за того, что при таком роде ошибки банкомат мог выдать наличные или их часть. Обращайтесь в банк-эмитент, а те потом к нам, мы проверим и вернём.
IMPRINTER написав:
идете к барсуку, подаете заяву на яарж
Удалённо не принимает Барсик заявы, просит в отделение. В моём городе только точки присутствия. Да и сумма небольшая, чтобы ехать в другой город
и обращаться в отделение.
А на мило або через ІБ не писали? Я свою скаргу залишив через КЦ Фарсу, побачимо, чи дієво, але в мене ж трохи інакша ситуація, списало двічі суму, що я отримав у банкоматі один раз. Доречі, у тому, що біля їдальні, здається як і у Вас.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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