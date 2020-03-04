Додано: Чет 05 бер, 2020 14:24

Всем привет !

Кто сталкивался !

Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.

П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.

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