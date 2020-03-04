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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:08
Кому арбидолка и чеснок, а кому жгут на шею, чтобы микробы не распылял
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Аlександр
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:24
Всем привет !
Кто сталкивался !
Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.
П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.
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lov2108
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:29
lov2108 написав:
Код 65
65 – отказать, превышение максимального количества операции для данной карты //лимит расходных операций по счету
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Сибарит
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:36
Сибарит написав: lov2108 написав:
Код 65
65 – отказать, превышение максимального количества операции для данной карты //лимит расходных операций по счету
Да, в курсе. Но это первая операция за день. Плюс на хот линии разводят руками. Типа проблема в терминале.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:39
Alfa_Bank написав: Basilio2020 написав:
в цьому році на 8 березня акція по кишмиш не планується?
Basilio2020, доброго дня. Зараз розмірковуємо над цим. Якщо буде акція, повідомимо.
Лучше подумайте над тем как компенсировать % за оверы, которые возникли по вине ВАШЕГО банка.
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alex_b
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:55
alex_b написав: Alfa_Bank написав: Basilio2020 написав:
в цьому році на 8 березня акція по кишмиш не планується?
Basilio2020, доброго дня. Зараз розмірковуємо над цим. Якщо буде акція, повідомимо.
Лучше подумайте над тем как компенсировать % за оверы, которые возникли по вине ВАШЕГО банка.
По кредитке ПУМБА процентов нет, если она в льготном периоде. Можно в тех. овер хоть до 10 в 100-й степени загнать, % не будет.
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Kevin
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:00
ruvex написав: curiousobro написав:
Другой вопрос, что у Аллы постоянно такие факапы, тут кроме кадровых решений в самом банке ничего не поможет, даже если вы откажетесь от всех продуктов Аллы, все равно есть вероятность, что влетите где-то, где она присутствует (я влетел на комбинации Глобуса и Изи).
Расслабтесь, все равно вас могут поиметь не так, так и иначе
Главное беречь нервы и все будет ок.
Вероятность конечно есть, но это уже снежный ком летящий с вершины и набирающий обороты, а начиналось все с банальщины. Если не оградить себя, то максимально минимизировать влияние для своего комфорта - это первостепенное, это быт, он съедает.
Вы же понимаете, что даже если Вы настраиваете себя на позитив, то подсознательно любой негатив будет накапливаться, а его все больше и больше по любым вопросам.
Переходите на нал, выданный с кассы предприятия.
Максимальный комфорт
Не надо копить негатив, сбрасывайте способом, который подходит лично вам.
Медитация, бег, бокс, секс, стопарик перед сном.
В сравнении с инфарктом, инсультом и другими прелестями стреса лишнее списание пары тысяч гривен?
Пфф! Мелочь.
Здоровый похуизм наше фсё
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curiousobro
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:14
curiousobro написав:
Пфф! Мелочь.
Здоровый похуизм наше фсё
Обмельчали миллионеры.
Ответил в ЛС.
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ruvex
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Додано: Чет 05 бер, 2020 15:45
kreuz написав:
Авторизаційний залишок збільшився, але за рахунком ще не провели, якщо на виписку орієнтуватися, бо там так і лишається тільки задвоєний мінус без жодного плюса...
Провели по счету.
Итого за 3 дня с каждой тысячи почти гривна потерь. (
ЗЫ Это лайт вариант - без овердрафта.
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Aps
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:29
curiousobro написав: ruvex написав: curiousobro написав:
Другой вопрос, что у Аллы постоянно такие факапы, тут кроме кадровых решений в самом банке ничего не поможет, даже если вы откажетесь от всех продуктов Аллы, все равно есть вероятность, что влетите где-то, где она присутствует (я влетел на комбинации Глобуса и Изи).
Расслабтесь, все равно вас могут поиметь не так, так и иначе
Главное беречь нервы и все будет ок.
Вероятность конечно есть, но это уже снежный ком летящий с вершины и набирающий обороты, а начиналось все с банальщины. Если не оградить себя, то максимально минимизировать влияние для своего комфорта - это первостепенное, это быт, он съедает.
Вы же понимаете, что даже если Вы настраиваете себя на позитив, то подсознательно любой негатив будет накапливаться, а его все больше и больше по любым вопросам.
Переходите на нал, выданный с кассы предприятия.
Максимальный комфорт
Не надо копить негатив, сбрасывайте способом, который подходит лично вам.
Медитация, бег, бокс, секс, стопарик перед сном.
В сравнении с инфарктом, инсультом и другими прелестями стреса лишнее списание пары тысяч гривен?
Пфф! Мелочь.
Здоровый похуизм наше фсё
чтобы заработать 0.4% кешбэка я как дурак буду рисковать потерять триллиард долларов , который, загонят в минус
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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