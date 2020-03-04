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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8238823982408241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:08

  Stringer написав:
  Аlександр написав:Не знаю, что еще за траблы, но у меня все в порядке, - никаких двойных и прочих там списаний в арифметической прогрессии. Пакет "Platinum Black" 8)

Не знаю что там за короновирус, почему люди умирают, у меня все в порядке, пью арбидол и ем чеснок :mrgreen:

Кому арбидолка и чеснок, а кому жгут на шею, чтобы микробы не распылял :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:24

Всем привет !
Кто сталкивался !
Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.
П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:29

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Код 65

65 – отказать, превышение максимального количества операции для данной карты //лимит расходных операций по счету
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:36

  Сибарит написав:
  lov2108 написав:Код 65

65 – отказать, превышение максимального количества операции для данной карты //лимит расходных операций по счету

Да, в курсе. Но это первая операция за день. Плюс на хот линии разводят руками. Типа проблема в терминале.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:39

  Alfa_Bank написав:
  Basilio2020 написав:в цьому році на 8 березня акція по кишмиш не планується?

Basilio2020, доброго дня. Зараз розмірковуємо над цим. Якщо буде акція, повідомимо.

Лучше подумайте над тем как компенсировать % за оверы, которые возникли по вине ВАШЕГО банка.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:55

  alex_b написав:
  Alfa_Bank написав:
  Basilio2020 написав:в цьому році на 8 березня акція по кишмиш не планується?

Basilio2020, доброго дня. Зараз розмірковуємо над цим. Якщо буде акція, повідомимо.

Лучше подумайте над тем как компенсировать % за оверы, которые возникли по вине ВАШЕГО банка.


По кредитке ПУМБА процентов нет, если она в льготном периоде. Можно в тех. овер хоть до 10 в 100-й степени загнать, % не будет.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:00

  ruvex написав:
  curiousobro написав:
Другой вопрос, что у Аллы постоянно такие факапы, тут кроме кадровых решений в самом банке ничего не поможет, даже если вы откажетесь от всех продуктов Аллы, все равно есть вероятность, что влетите где-то, где она присутствует (я влетел на комбинации Глобуса и Изи).

Расслабтесь, все равно вас могут поиметь не так, так и иначе :)
Главное беречь нервы и все будет ок.

Вероятность конечно есть, но это уже снежный ком летящий с вершины и набирающий обороты, а начиналось все с банальщины. Если не оградить себя, то максимально минимизировать влияние для своего комфорта - это первостепенное, это быт, он съедает.
Вы же понимаете, что даже если Вы настраиваете себя на позитив, то подсознательно любой негатив будет накапливаться, а его все больше и больше по любым вопросам.

Переходите на нал, выданный с кассы предприятия.
Максимальный комфорт :)

Не надо копить негатив, сбрасывайте способом, который подходит лично вам.
Медитация, бег, бокс, секс, стопарик перед сном.

В сравнении с инфарктом, инсультом и другими прелестями стреса лишнее списание пары тысяч гривен?
Пфф! Мелочь.

Здоровый похуизм наше фсё
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:14

  curiousobro написав:Пфф! Мелочь.
Здоровый похуизм наше фсё

Обмельчали миллионеры.
Ответил в ЛС.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:45

  kreuz написав:Авторизаційний залишок збільшився, але за рахунком ще не провели, якщо на виписку орієнтуватися, бо там так і лишається тільки задвоєний мінус без жодного плюса...


Провели по счету.
Итого за 3 дня с каждой тысячи почти гривна потерь. (

ЗЫ Это лайт вариант - без овердрафта.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:29

  curiousobro написав:
  ruvex написав:
  curiousobro написав:
Другой вопрос, что у Аллы постоянно такие факапы, тут кроме кадровых решений в самом банке ничего не поможет, даже если вы откажетесь от всех продуктов Аллы, все равно есть вероятность, что влетите где-то, где она присутствует (я влетел на комбинации Глобуса и Изи).

Расслабтесь, все равно вас могут поиметь не так, так и иначе :)
Главное беречь нервы и все будет ок.

Вероятность конечно есть, но это уже снежный ком летящий с вершины и набирающий обороты, а начиналось все с банальщины. Если не оградить себя, то максимально минимизировать влияние для своего комфорта - это первостепенное, это быт, он съедает.
Вы же понимаете, что даже если Вы настраиваете себя на позитив, то подсознательно любой негатив будет накапливаться, а его все больше и больше по любым вопросам.

Переходите на нал, выданный с кассы предприятия.
Максимальный комфорт :)

Не надо копить негатив, сбрасывайте способом, который подходит лично вам.
Медитация, бег, бокс, секс, стопарик перед сном.

В сравнении с инфарктом, инсультом и другими прелестями стреса лишнее списание пары тысяч гривен?
Пфф! Мелочь.

Здоровый похуизм наше фсё


чтобы заработать 0.4% кешбэка я как дурак буду рисковать потерять триллиард долларов , который, загонят в минус :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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