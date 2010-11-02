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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:41
Alfa_Bank что то ничего не вернулось - глобус и восток.
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alex_b
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Додано: Чет 05 бер, 2020 19:48
alex_b На Востоке тоже 4-го списалось. Тут два варианта. Либо Алла затупила и не подала на реверс за 4-е, либо Восток и Глобус возврат тормозят как и списание.
Представитель Альфы уверяла, что возврат сделали и тем банкам у кого было двойное списание 3-го, и тем у кого было 4-го. Хотелось бы чтоб представитель эту информацию уточнил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45
lov2108 написав:
Всем привет !
Кто сталкивался !
Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.
П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.
как свинорыл свинорылу докладаю о пополняхах Kyiv Smart Card онлайн:
portmone MCC 4111
2-5% кишмиш, самый чэсный
EasyPay MCC 6012
нечего ловить,
iPay MCC 7399
(еще и комис 25 коп сверху, эталон жлобства, интересно как бот через них работает - тоже с комисом?), нечего ловить
gerc МСС 4900
(это через додаток или сайт карты собственно), нечего ловить
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cohan
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19
На сайте Альфы.
UPD от 5 марта 2020 г., 12:00 – Команды Альфа-Банка Украина и одной из платежных систем успешно ликвидировали последствия инцидента, который возник вследствие глобального сбоя в данной платежной системе и привел к задвоению некоторых карточных операций. По информации, полученной от банков-эмитентов, ошибочные транзакции отменены банками-эмитентами вчера вечером или сегодня утром. Приносим извинения за временные неудобства.
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ruvex
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