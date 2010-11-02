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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8241824282438244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:41

Alfa_Bank что то ничего не вернулось - глобус и восток.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:48

alex_b На Востоке тоже 4-го списалось. Тут два варианта. Либо Алла затупила и не подала на реверс за 4-е, либо Восток и Глобус возврат тормозят как и списание.
Представитель Альфы уверяла, что возврат сделали и тем банкам у кого было двойное списание 3-го, и тем у кого было 4-го. Хотелось бы чтоб представитель эту информацию уточнил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45

  lov2108 написав:Всем привет !
Кто сталкивался !
Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.
П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.


как свинорыл свинорылу докладаю о пополняхах Kyiv Smart Card онлайн:

portmone MCC 4111 2-5% кишмиш, самый чэсный
EasyPay MCC 6012 нечего ловить,
iPay MCC 7399 (еще и комис 25 коп сверху, эталон жлобства, интересно как бот через них работает - тоже с комисом?), нечего ловить
gerc МСС 4900 (это через додаток или сайт карты собственно), нечего ловить
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19

Re: Альфа-Банк

На сайте Альфы.

UPD от 5 марта 2020 г., 12:00 – Команды Альфа-Банка Украина и одной из платежных систем успешно ликвидировали последствия инцидента, который возник вследствие глобального сбоя в данной платежной системе и привел к задвоению некоторых карточных операций. По информации, полученной от банков-эмитентов, ошибочные транзакции отменены банками-эмитентами вчера вечером или сегодня утром. Приносим извинения за временные неудобства.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:30

Re: Альфа-Банк

ruvex написав:На сайте Альфы.

UPD от 5 марта 2020 г., 12:00 – Команды Альфа-Банка Украина и одной из платежных систем успешно ликвидировали последствия инцидента, который возник вследствие глобального сбоя в данной платежной системе и привел к задвоению некоторых карточных операций.

Прекрасный пример как свой прокол превратить в свои достижения. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:54

  Aps написав:
ruvex написав:На сайте Альфы.

UPD от 5 марта 2020 г., 12:00 – Команды Альфа-Банка Украина и одной из платежных систем успешно ликвидировали последствия инцидента, который возник вследствие глобального сбоя в данной платежной системе и привел к задвоению некоторых карточных операций.

Прекрасный пример как свой прокол превратить в свои достижения. )

Я так понимаю, по картам альфы задвоений не было? Это намек всем - пользуйтесь картами Альфы и проблем с МПС у вас не будет...
Что как бы странно, если валить сбой на МПС ;). И что еще странно что сбой с МПС произошел исключительно на терминалах Альфы...
Не-не, Альфа тут не при чем :twisted:
Хорошо что у меня трат не было 27-28 через терминалы альфы...(по крайней мере с чужих карт)
И да, большинство операций предпочитаю СЕПами делать медленней, но точно надежнее в свете последних событий.
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 05 бер, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:55

  Aps написав:
ruvex написав:На сайте Альфы.

UPD от 5 марта 2020 г., 12:00 – Команды Альфа-Банка Украина и одной из платежных систем успешно ликвидировали последствия инцидента, который возник вследствие глобального сбоя в данной платежной системе и привел к задвоению некоторых карточных операций.

Прекрасный пример как свой прокол превратить в свои достижения. )


интересно было бы на сайте "одной из МПС" увидеть сообщение тоже с их версией событий ... т.к. со слов Аллы это произошло по вине МПС, а Алла вообще не при делах ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:57

  IMPRINTER написав:
интересно было бы на сайте "одной из МПС" увидеть сообщение тоже с их версией событий ... т.к. со слов Аллы это произошло по вине МПС, а Алла вообще не при делах ...

На первый взгляд - весьма голословное заявление со стороны Альфы (мои аргументы выше)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:05

  Aps написав:
ruvex написав:На сайте Альфы.

UPD от 5 марта 2020 г., 12:00 – Команды Альфа-Банка Украина и одной из платежных систем успешно ликвидировали последствия инцидента, который возник вследствие глобального сбоя в данной платежной системе и привел к задвоению некоторых карточных операций.

Прекрасный пример как свой прокол превратить в свои достижения. )

Прекрасный пример когда поторопились одеть штаны, не закончив утренний туалет.

Если таким образом рисковать своей репутацией, то исключительно рассчитывая на лоха. Такие дела сначала доводятся до конца, до последнего "попавшего" клиента. Но на данный момент пощупать данные "достижения" возврата не представляется возможным. Увидим когда это произойдет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:07

  IMPRINTER написав:интересно было бы на сайте "одной из МПС" увидеть сообщение тоже с их версией событий ... т.к. со слов Аллы это произошло по вине МПС, а Алла вообще не при делах ...


не путайте МПС и ПС :)
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