Додано: Чет 05 бер, 2020 19:48

alex_b На Востоке тоже 4-го списалось. Тут два варианта. Либо Алла затупила и не подала на реверс за 4-е, либо Восток и Глобус возврат тормозят как и списание.

Представитель Альфы уверяла, что возврат сделали и тем банкам у кого было двойное списание 3-го, и тем у кого было 4-го. Хотелось бы чтоб представитель эту информацию уточнил.

Кто не пьёт, тот не рискует.