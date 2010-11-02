Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.
Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.
Снятие в банкомате 7 тыс. грн - доп. комиссия 20 грн.
Перевод со своей карты (Максимум-Готівка на Ультра, обе карты мои) - тоже 20 грн допкомиссия.
Перевод я делала впервые, тарифы не изучала - мб и затесалась где в тарифах карты комиссия, буду рада ссылке.
Но с каких пор ЗА СНЯТИЕ В БАНКОМАТЕ (для чего, собственно, эта карта и предназначена) взимают 20 грн? Что я пропустила?
Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!
Все же стоит читать тарифы перед тем как пользоваться картой
Видача готівки з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції 8.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується 8.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції 9.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується 9.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
torrent78 написав:Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!
вы же когда пополняли карту, до копеек сумму не выверяли? вот и получается, что при лимите например 20000 грн. на остатке у вас лишних 15 копеек, и когда вы якобы "бесплатно" снимаете 7000 кредитных, Алла вас за 15 копеек собственных средств на 20 гривен, согласно тарифам, и жарит.
Как когда-то на этом форуме говаривали, вы всё это время спонсировали чей-то скромный пикничек.