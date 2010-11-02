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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8241824282438244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:09

Если я наликом буду пополнять фарс через ИЗИ, то Алка мне задвоит пополнение фарса?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:17

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, вопрос к офпреду.

Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.

Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.

Снятие в банкомате 7 тыс. грн - доп. комиссия 20 грн.

Перевод со своей карты (Максимум-Готівка на Ультра, обе карты мои) - тоже 20 грн допкомиссия.

Перевод я делала впервые, тарифы не изучала - мб и затесалась где в тарифах карты комиссия, буду рада ссылке.

Но с каких пор ЗА СНЯТИЕ В БАНКОМАТЕ (для чего, собственно, эта карта и предназначена) взимают 20 грн?
Что я пропустила?

Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!
torrent78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:22

torrent78 все в тарифах есть, все правильно
https://alfabank.ua/upload/maksimumallgotivka.pdf
если "за рахунок власних коштів "
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:46

  torrent78 написав:Alfa_Bank, вопрос к офпреду.

Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.

Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.

Снятие в банкомате 7 тыс. грн - доп. комиссия 20 грн.

Перевод со своей карты (Максимум-Готівка на Ультра, обе карты мои) - тоже 20 грн допкомиссия.

Перевод я делала впервые, тарифы не изучала - мб и затесалась где в тарифах карты комиссия, буду рада ссылке.

Но с каких пор ЗА СНЯТИЕ В БАНКОМАТЕ (для чего, собственно, эта карта и предназначена) взимают 20 грн?
Что я пропустила?

Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!


Все же стоит читать тарифы перед тем как пользоваться картой

Видача готівки з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в
торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції
8.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
8.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.

Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги
«Переказ з карти на карту»
(на картку будь-якого банку), від суми операції
9.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
9.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:01

  Skiw написав:
  IMPRINTER написав:интересно было бы на сайте "одной из МПС" увидеть сообщение тоже с их версией событий ... т.к. со слов Аллы это произошло по вине МПС, а Алла вообще не при делах ...


не путайте МПС и ПС :)


как раз МПС ... т.к. траблы были только по Мастреру .. по Визам все впорядке никаких двойных небыло.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:40

Re: Альфа-Банк

  torrent78 написав:Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!


вы же когда пополняли карту, до копеек сумму не выверяли? вот и получается, что при лимите например 20000 грн. на остатке у вас лишних 15 копеек, и когда вы якобы "бесплатно" снимаете 7000 кредитных, Алла вас за 15 копеек собственных средств на 20 гривен, согласно тарифам, и жарит.

Как когда-то на этом форуме говаривали, вы всё это время спонсировали чей-то скромный пикничек.
WachtAmRhein
 
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