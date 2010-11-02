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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8242824382448245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:48

Re: Альфа-Банк

Доброе утро, так где все таки деньги? Восток и глобус - пусто! Накапанный овердрафт за чей счет будет?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:11

  alex_b написав:Доброе утро, так где все таки деньги? Восток и глобус - пусто! Накапанный овердрафт за чей счет будет?

Мы получили подтверждение от МПС, о том, что документы по всем возвратам направлены в банки. Если возврата все еще нет, рекомендуем обращаться в банк -эмитент с претензией, пусть они направляют к нам запрос для решения вопроса.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:26

  Фантом написав:Flamingo Но остаётся открытым вопрос, за списание 3-го 4-го марта отослала. Или только за 3-е марта? Хотелось бы получить твёрдый ответ.
У меня приличная сумма пропала и до сих пор всё в овере.

Фантом, добрый день. Мы получили подтверждение от МПС, о том, что документы по всем возвратам направлены в банки. Если возврата все еще нет, вам нужно обращатиться в банк-эмитент с претензией, пусть они направляют к нам запрос для решения вопроса
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:58

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Flamingo Но остаётся открытым вопрос, за списание 3-го 4-го марта отослала. Или только за 3-е марта? Хотелось бы получить твёрдый ответ.
У меня приличная сумма пропала и до сих пор всё в овере.

Фантом, добрый день. Мы получили подтверждение от МПС, о том, что документы по всем возвратам направлены в банки. Если возврата все еще нет, вам нужно обращатиться в банк-эмитент с претензией, пусть они направляют к нам запрос для решения вопроса

Хорошо, спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:02

  Skiw написав:
  IMPRINTER написав:интересно было бы на сайте "одной из МПС" увидеть сообщение тоже с их версией событий ... т.к. со слов Аллы это произошло по вине МПС, а Алла вообще не при делах ...


не путайте МПС и ПС :)

Ну скорее это вы что то путаете :-)
МПС - это Международная платежная система, а вот к чему тут платежное средство непонятно, или что для вас обозначает ПС?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:12

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:МПС - это
министерство путей сообщения :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16

Предлагаю ввести новые названия для МПС ... теперь
Мастер будет называться у нас "одна из МПС", а Виза - "другая из МПС" )))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:26

Alfa_Bank восток вернул бабки, остались только долги по оверу, это кто должен вернуть???
Ждем еще шарик...
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:27

  alex_b написав:Alfa_Bank восток вернул бабки, остались только долги по оверу, это кто должен вернуть???
Ждем еще шарик...

По этому вопросу нужно к банку-эмитенту обращаться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:17

  alex_b написав:Alfa_Bank восток вернул бабки, остались только долги по оверу, это кто должен вернуть???
Ждем еще шарик...

дождались :!:
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vollena71
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