Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16

Предлагаю ввести новые названия для МПС ... теперь

Мастер будет называться у нас "одна из МПС", а Виза - "другая из МПС" )))

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