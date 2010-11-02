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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:48
Доброе утро, так где все таки деньги? Восток и глобус - пусто! Накапанный овердрафт за чей счет будет?
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alex_b
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:11
alex_b написав:
Доброе утро, так где все таки деньги? Восток и глобус - пусто! Накапанный овердрафт за чей счет будет?
Мы получили подтверждение от МПС, о том, что документы по всем возвратам направлены в банки. Если возврата все еще нет, рекомендуем обращаться в банк -эмитент с претензией, пусть они направляют к нам запрос для решения вопроса.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:26
Фантом написав:Flamingo
Но остаётся открытым вопрос, за списание 3-го 4-го марта отослала. Или только за 3-е марта? Хотелось бы получить твёрдый ответ.
У меня приличная сумма пропала и до сих пор всё в овере.
Фантом, добрый день. Мы получили подтверждение от МПС, о том, что документы по всем возвратам направлены в банки. Если возврата все еще нет, вам нужно обращатиться в банк-эмитент с претензией, пусть они направляют к нам запрос для решения вопроса
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:58
Alfa_Bank написав: Фантом написав:Flamingo
Но остаётся открытым вопрос, за списание 3-го 4-го марта отослала. Или только за 3-е марта? Хотелось бы получить твёрдый ответ.
У меня приличная сумма пропала и до сих пор всё в овере.
Фантом, добрый день. Мы получили подтверждение от МПС, о том, что документы по всем возвратам направлены в банки. Если возврата все еще нет, вам нужно обращатиться в банк-эмитент с претензией, пусть они направляют к нам запрос для решения вопроса
Хорошо, спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:02
Skiw написав: IMPRINTER написав:
интересно было бы на сайте "одной из МПС" увидеть сообщение тоже с их версией событий ... т.к. со слов Аллы это произошло по вине МПС, а Алла вообще не при делах ...
не путайте МПС и ПС
Ну скорее это вы что то путаете
МПС - это Международная платежная система, а вот к чему тут платежное средство непонятно, или что для вас обозначает ПС?
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Stringer
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:12
Stringer написав:
МПС - это
министерство путей сообщения
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16
Предлагаю ввести новые названия для МПС ... теперь
Мастер будет называться у нас "одна из МПС", а Виза - "другая из МПС" )))
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:26
Alfa_Bank восток вернул бабки, остались только долги по оверу, это кто должен вернуть???
Ждем еще шарик...
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alex_b
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:27
alex_b написав:Alfa_Bank
восток вернул бабки, остались только долги по оверу, это кто должен вернуть???
Ждем еще шарик...
По этому вопросу нужно к банку-эмитенту обращаться.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:17
alex_b написав:Alfa_Bank
восток вернул бабки, остались только долги по оверу, это кто должен вернуть???
Ждем еще шарик...
дождались
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