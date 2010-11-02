RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8244824582468247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:02

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  Gost2013 написав:Уважаемый Alfa-bank!
Скажите, а Укрсиб в курсе, что Вы устранили проблемы? Судя по всему, в ближайшее время ожидать возвратов не приходится.

Gost2013, добрый день. Все банки должны быть в курсе.

Вітаю, шановна пані!

Принагідно ще й з прийдешнім Святом весни! Здоров'я, щастя, радості й наснаги створювати людяну підтримку цьому банку. Щоб наша співпраця завжди була взаємовигідною ))

Оскільки свій манібек за даблмінус я вже отримав, то тепер мене бентежить уже інше питання, а саме, чи все там у мене в порядку з кредиткою та розстрочкою (куди я переказав увесь наявний борг), бо РД 09/03 має настати сьогодні... )))

Тож, чи маю я щось сьогодні заплати Альфі? Перевірте, будьте ласкаві.

kreuz, доброго дня. Дякую за привітання. По кредитці все загасили, крім розстрочок.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8200
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:18

Re: Альфа-Банк

Кредобанк сегодня ответил, что о проблеме с альфабанком и двойными списаниям знают, но не знают как решать, "ну примерно неделю это у нас займет".
Alfa_Bank, кто рассчитается за проценты за овердрафт, кто рассчитается за то, что личные средства тоже недоступны? Все это из-за ваших художеств!
gav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 29.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:20

Alfa_Bank

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7815
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:20

  gav написав:Кредобанк сегодня ответил, что о проблеме с альфабанком и двойными списаниям знают, но не знают как решать, "ну примерно неделю это у нас займет".
Alfa_Bank, кто рассчитается за проценты за овердрафт, кто рассчитается за то, что личные средства тоже недоступны? Все это из-за ваших художеств!

gav, добрый день. Это случилось по независимым от банка причинам. Со своей стороны мы сделали все необходимое для устранения проблемы. Вопрос с зачислением и дополнительным списаниями нужно решать с банком-эмитентом.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8200
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:20

  greenozon написав:Alfa_Bank

Зображення

greenozon, доброго дня. Щиро дякую!
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8200
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:08

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Это случилось по независимым от банка причинам.


Кто же виноват? "Одна из мпс"? Банк-эмитент?
Для меня это выглядит так: альфа прислала одну и ту же сумму на списание два раза.
Докажите что я неправ...
gav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 29.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22

  gav написав:
Alfa_Bank написав:Это случилось по независимым от банка причинам.


Кто же виноват? "Одна из мпс"? Банк-эмитент?
Для меня это выглядит так: альфа прислала одну и ту же сумму на списание два раза.
Докажите что я неправ...

Прошу прощения, что вмешиваюсь, но вы попробуйте доказать другое - Вы можете предъявить в данном случае к Альфе обоснованную претензию на возмещение убытков или на возмещение "утраченной выгоды"? Если да - предъявляйте. Ошибочно списанную с Вас сумму я так понимаю Вам вернули, а в случае Ваших взаимоотношений с банком эмитентов (если он к примеру Вам начислил овердрафт) Альфа как бы не является стороной договора и не может нести какой-либо ответсвенности. Кроме того насколько я знаю по крайней мере один банк вполне лояльно отнесся к такой ситуации и пообещал санкции за офердрафт к клиентам не предъявлять, поскольку это был явный форс-мажор. Может и Ваш банк пойдет Вам навстречу? Вы спросите
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 20.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8244824582468247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Feedfetcher, ingtrans, ol_zy, root, vitaliy_berdinskikh, wildlynx, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правекс-Банк 1 ... 223, 224, 225
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2240 714160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:21
ingtrans
Банк Глобус 1 ... 600, 601, 602
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6016 801610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:08
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3920, 3921, 3922
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39217 4757271
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:59
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17902)
06.03.2020 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.