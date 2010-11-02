Gost2013 написав:Уважаемый Alfa-bank! Скажите, а Укрсиб в курсе, что Вы устранили проблемы? Судя по всему, в ближайшее время ожидать возвратов не приходится.
Gost2013, добрый день. Все банки должны быть в курсе.
Вітаю, шановна пані!
Принагідно ще й з прийдешнім Святом весни! Здоров'я, щастя, радості й наснаги створювати людяну підтримку цьому банку. Щоб наша співпраця завжди була взаємовигідною ))
Оскільки свій манібек за даблмінус я вже отримав, то тепер мене бентежить уже інше питання, а саме, чи все там у мене в порядку з кредиткою та розстрочкою (куди я переказав увесь наявний борг), бо РД 09/03 має настати сьогодні... )))
Тож, чи маю я щось сьогодні заплати Альфі? Перевірте, будьте ласкаві.
kreuz, доброго дня. Дякую за привітання. По кредитці все загасили, крім розстрочок.
Кредобанк сегодня ответил, что о проблеме с альфабанком и двойными списаниям знают, но не знают как решать, "ну примерно неделю это у нас займет". Alfa_Bank, кто рассчитается за проценты за овердрафт, кто рассчитается за то, что личные средства тоже недоступны? Все это из-за ваших художеств!
gav написав:Кредобанк сегодня ответил, что о проблеме с альфабанком и двойными списаниям знают, но не знают как решать, "ну примерно неделю это у нас займет". Alfa_Bank, кто рассчитается за проценты за овердрафт, кто рассчитается за то, что личные средства тоже недоступны? Все это из-за ваших художеств!
gav, добрый день. Это случилось по независимым от банка причинам. Со своей стороны мы сделали все необходимое для устранения проблемы. Вопрос с зачислением и дополнительным списаниями нужно решать с банком-эмитентом.
Alfa_Bank написав:Это случилось по независимым от банка причинам.
Кто же виноват? "Одна из мпс"? Банк-эмитент? Для меня это выглядит так: альфа прислала одну и ту же сумму на списание два раза. Докажите что я неправ...
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но вы попробуйте доказать другое - Вы можете предъявить в данном случае к Альфе обоснованную претензию на возмещение убытков или на возмещение "утраченной выгоды"? Если да - предъявляйте. Ошибочно списанную с Вас сумму я так понимаю Вам вернули, а в случае Ваших взаимоотношений с банком эмитентов (если он к примеру Вам начислил овердрафт) Альфа как бы не является стороной договора и не может нести какой-либо ответсвенности. Кроме того насколько я знаю по крайней мере один банк вполне лояльно отнесся к такой ситуации и пообещал санкции за офердрафт к клиентам не предъявлять, поскольку это был явный форс-мажор. Может и Ваш банк пойдет Вам навстречу? Вы спросите
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg