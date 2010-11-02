gav написав:Дорогой Фламинго, предположения, пожалуйста, делайте в кругу семьи и друзей, если они у вас есть, конечно.
Я где-то написал или дал понять, что деньги мне вернули? Ещё раз повторю - деньги не вернули! Я Вас, сударь, очень прошу не вмешиваться, тут по-простому, для домохозяек
Благодарю вас за совет, но я таки оставлю за собой право решать где, что и как мне предполагать, писать и т.п. Форум - он как бы все таки для обмена мнениями людей - поэтому написав что-либо здесь нужно быть готовым что высказать свое мнение может любой их зарегистрированных на форуме. По моему скромному убеждению если чьи-то права нарушены, есть тому документальное подтверждение такие вещи решаются в претензионно-исковом порядке. Но никак не в рамках "докажите что я неправ..." представителю банка на форуме. И начинать надо прежде всего со своего банка - там где деньги пропали - если деньги не вернулись надо писать заявление о возврате неправомерно списанных средств через МПС. Альфа банк никак не может выполнить работу за ваш банк как бы вы на Альфу не злились. Но по всем признакам очень позоже что вся зависящая от Альфы часть работы сделана - теперь черед банка эмитента карты
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Фламинго, я вас услышал. Аргументация из серии "проходил мимо" и "эксперт во всём". Ещё раз предложу вам делать свои предположения там, где вас безусловно любят и уважают, а не там, где могут отнестись критически... берегите себя
gav написав:Фламинго, я вас услышал. Аргументация из серии "проходил мимо" и "эксперт во всём". Ещё раз предложу вам делать свои предположения там, где вас безусловно любят и уважают, а не там, где могут отнестись критически... берегите себя
"все п*** а я дартаньян"
Все вам фламинго правильно сказал.
Вы можете здесь засрать всю ветку своими претензиями, плюясь на аллу, но по итогу все равно придется сделать так, как он советует.
Ну что же вы все зеркалите свое отношение к жизни и себе на всех вокруг? Уже третий Может между собой пообщаетесь, раз такие умные? Не пойму, что так цепляет? Что мешает пройти мимо? Пятница, предпраздничный вечер, а они все пишут, учат... В кале Аллы сидите на работе что-ли?