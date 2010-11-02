Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:08

gav написав: Дорогой Фламинго, предположения, пожалуйста, делайте в кругу семьи и друзей, если они у вас есть, конечно.



Я где-то написал или дал понять, что деньги мне вернули?

Ещё раз повторю - деньги не вернули!

Я Вас, сударь, очень прошу не вмешиваться, тут по-простому, для домохозяек Дорогой Фламинго, предположения, пожалуйста, делайте в кругу семьи и друзей, если они у вас есть, конечно.Я где-то написал или дал понять, что деньги мне вернули?Ещё раз повторю - деньги не вернули!Я Вас, сударь, очень прошу не вмешиваться, тут по-простому, для домохозяек

Благодарю вас за совет, но я таки оставлю за собой право решать где, что и как мне предполагать, писать и т.п. Форум - он как бы все таки для обмена мнениями людей - поэтому написав что-либо здесь нужно быть готовым что высказать свое мнение может любой их зарегистрированных на форуме. По моему скромному убеждению если чьи-то права нарушены, есть тому документальное подтверждение такие вещи решаются в претензионно-исковом порядке. Но никак не в рамках "докажите что я неправ..." представителю банка на форуме. И начинать надо прежде всего со своего банка - там где деньги пропали - если деньги не вернулись надо писать заявление о возврате неправомерно списанных средств через МПС. Альфа банк никак не может выполнить работу за ваш банк как бы вы на Альфу не злились. Но по всем признакам очень позоже что вся зависящая от Альфы часть работы сделана - теперь черед банка эмитента карты