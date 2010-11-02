RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8245824682478248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:08

  gav написав:Дорогой Фламинго, предположения, пожалуйста, делайте в кругу семьи и друзей, если они у вас есть, конечно.

Я где-то написал или дал понять, что деньги мне вернули?
Ещё раз повторю - деньги не вернули!
Я Вас, сударь, очень прошу не вмешиваться, тут по-простому, для домохозяек :)

Благодарю вас за совет, но я таки оставлю за собой право решать где, что и как мне предполагать, писать и т.п. Форум - он как бы все таки для обмена мнениями людей - поэтому написав что-либо здесь нужно быть готовым что высказать свое мнение может любой их зарегистрированных на форуме. По моему скромному убеждению если чьи-то права нарушены, есть тому документальное подтверждение такие вещи решаются в претензионно-исковом порядке. Но никак не в рамках "докажите что я неправ..." представителю банка на форуме. И начинать надо прежде всего со своего банка - там где деньги пропали - если деньги не вернулись надо писать заявление о возврате неправомерно списанных средств через МПС. Альфа банк никак не может выполнить работу за ваш банк как бы вы на Альфу не злились. Но по всем признакам очень позоже что вся зависящая от Альфы часть работы сделана - теперь черед банка эмитента карты
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 20.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:26

Re: Альфа-Банк

Фламинго, я вас услышал.
Аргументация из серии "проходил мимо" и "эксперт во всём".
Ещё раз предложу вам делать свои предположения там, где вас безусловно любят и уважают, а не там, где могут отнестись критически... берегите себя :)
gav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 29.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:06

  gav написав:Фламинго, я вас услышал.
Аргументация из серии "проходил мимо" и "эксперт во всём".
Ещё раз предложу вам делать свои предположения там, где вас безусловно любят и уважают, а не там, где могут отнестись критически... берегите себя :)

"все п*** а я дартаньян"

Все вам фламинго правильно сказал.

Вы можете здесь засрать всю ветку своими претензиями, плюясь на аллу, но по итогу все равно придется сделать так, как он советует.
curiousobro
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:21

Alfa_Bank

розгляньте можливість добавити в cashuclub
 код MCC 4816

Дякую! 8)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 04.03.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:23

Re: Альфа-Банк

Ну что же вы все зеркалите свое отношение к жизни и себе на всех вокруг?
Уже третий :) Может между собой пообщаетесь, раз такие умные? :)
Не пойму, что так цепляет? :) Что мешает пройти мимо?
Пятница, предпраздничный вечер, а они все пишут, учат...
В кале Аллы сидите на работе что-ли?
gav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 29.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:45

gav

Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:58

Re: Альфа-Банк

Кассандра, не без этого, но в сегодняшней ситуации даже не начинал :)
П***** один из желающих меня научить -- назвал себя сам, я его не вынуждал и с ним не общался до этого.
За видео спасибо! :)
gav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 29.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8245824682478248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3920, 3921, 3922
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39217 4757483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 20:00
greenozon
А-Банк 1 ... 1558, 1559, 1560
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15593 2159064
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 19:47
Julio
Банк Глобус 1 ... 600, 601, 602
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6017 801743
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 19:46
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17906)
06.03.2020 20:01
EximBonus Bot (1288)
06.03.2020 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.