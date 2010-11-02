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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8246824782488249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
168
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:35

  gav написав:Ну что же вы все зеркалите свое отношение к жизни и себе на всех вокруг?
Уже третий :) Может между собой пообщаетесь, раз такие умные? :)
Не пойму, что так цепляет? :) Что мешает пройти мимо?
Пятница, предпраздничный вечер, а они все пишут, учат...
В кале Аллы сидите на работе что-ли?


Учить вас будут другие банки. и больно.

Мы же пытались помочь.

Но раз такая пьянка, то оставайтесь же вы с конем (С, Постернак) :)

PS
Завсегдатаи форума могут приложить здесь бессмертную картинку :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:48

  curiousobro написав:Завсегдатаи форума могут приложить здесь бессмертную картинку :D

:) :D :oops:
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:06

  curiousobro написав:
  gav написав:Фламинго, я вас услышал.
Аргументация из серии "проходил мимо" и "эксперт во всём".
Ещё раз предложу вам делать свои предположения там, где вас безусловно любят и уважают, а не там, где могут отнестись критически... берегите себя :)

"все п*** а я дартаньян"

Все вам фламинго правильно сказал.

а где вы слышите тембр голоса,шо пишите "услышал","сказал"? я Флама только читать могу,пишет по делу,не спорю,просто уточняю :lol: :roll:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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