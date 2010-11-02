Учить вас будут другие банки. и больно.
Мы же пытались помочь.
Но раз такая пьянка, то оставайтесь же вы с конем (С, Постернак)
PS
Завсегдатаи форума могут приложить здесь бессмертную картинку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:35
Учить вас будут другие банки. и больно.
Мы же пытались помочь.
Но раз такая пьянка, то оставайтесь же вы с конем (С, Постернак)
PS
Завсегдатаи форума могут приложить здесь бессмертную картинку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:48
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:06
а где вы слышите тембр голоса,шо пишите "услышал","сказал"? я Флама только читать могу,пишет по делу,не спорю,просто уточняю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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