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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8246824782488249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46

Re: Альфа-Банк

Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
ol_zy
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Повідомлень: 5822
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:48

  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:55

  clientage написав:
  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)

Это вы так чат научили отвечать? :wink:
ol_zy
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Повідомлень: 5822
З нами з: 20.01.15
Подякував: 371 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:03

  ol_zy написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)

Это вы так чат научили отвечать? :wink:

ну про кудесницу они не говорят, хотя я им все время об этом толкую :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30575
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2437 раз.
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2
  #<1 ... 8246824782488249
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