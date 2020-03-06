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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8246824782488249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46

Re: Альфа-Банк

Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:48

  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:55

  clientage написав:
  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)

Это вы так чат научили отвечать? :wink:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:03

  ol_zy написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)

Это вы так чат научили отвечать? :wink:

ну про кудесницу они не говорят, хотя я им все время об этом толкую :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:50

  cohan написав:
  lov2108 написав:Всем привет !
Кто сталкивался !
Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.
П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.


как свинорыл свинорылу докладаю о пополняхах Kyiv Smart Card онлайн:

portmone MCC 4111 2-5% кишмиш, самый чэсный
EasyPay MCC 6012 нечего ловить,
iPay MCC 7399 (еще и комис 25 коп сверху, эталон жлобства, интересно как бот через них работает - тоже с комисом?), нечего ловить
gerc МСС 4900 (это через додаток или сайт карты собственно), нечего ловить


в синем автомате MCC 4131 (автобусные кассы, 20% в этом месяце), оплатил картой (не телефоном) PayPass, Максимкой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:01

cohan ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:07

  omb написав:cohan ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?


да, вместе с Платинум статусом, может, один раз в год такое, я кроме 15% на такси в, кажется, феврале 2019 жирнее ничего не помню
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:20

Alfa_Bank

Шановна представник банку! Чи є вже якась інформація від ваших азербайджанських партнерів-кидал з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons? На жаль, мої дзвінки на гарячу лінію Водафону звелися до класичного "сам винуватий, з 1.02.2020 ми в односторонньому порядку припинили друк сертифікатів, гуляй Вася". Бали повернули, тепер трать їх на 10% знижку на Розетці на зоотовари... :twisted:
Знав би прикуп - перевипускав би Максимум-Готівку не на Альфа-Конект, а на Еко-кредитку. І головне, при цьому страждає репутація банку - бо клієнтам обіцяється одне, а по факту виходить, що ці бонуси тупо нема куди тратити... Ну, хіба на мило і шнурок для дЭффЭктивних менеджерів Бакселлу-ватафону :mrgreen:
Nighthawk
 
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  IMPRINTER написав:Еще раз если вы украдете полотенце в отеле в вас спишут и ничего вы сделать не сможете.


даже если припэйд карта и она уже полностью потрачена?
mephala
 
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  omb написав:cohan ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?


Ага, бомба.
Уже 2 карты пополнил )))
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lov2108
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