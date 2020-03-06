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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
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ol_zy
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:48
ol_zy написав:
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
Алка-кудесница. Ждите, обновится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:55
clientage написав: ol_zy написав:
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
Алка-кудесница. Ждите, обновится
Это вы так чат научили отвечать?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:03
ol_zy написав: clientage написав: ol_zy написав:
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
Алка-кудесница. Ждите, обновится
Это вы так чат научили отвечать?
ну про кудесницу они не говорят, хотя я им все время об этом толкую
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 бер, 2020 14:50
cohan написав: lov2108 написав:
Всем привет !
Кто сталкивался !
Сегодня решил купить в метро в "железяке" смарт кард и тут же её пополнить...но при попытке расчёта картой в пакете Ультра после проведения магнитной лентой в картридже выдало "отклонено авторизацию. Код 65". Чипом не давало провести.
П.С. Купить хочется так как орехов должно насывать.
как свинорыл свинорылу докладаю о пополняхах Kyiv Smart Card онлайн:
portmone MCC 4111
2-5% кишмиш, самый чэсный
EasyPay MCC 6012
нечего ловить,
iPay MCC 7399
(еще и комис 25 коп сверху, эталон жлобства, интересно как бот через них работает - тоже с комисом?), нечего ловить
gerc МСС 4900
(это через додаток или сайт карты собственно), нечего ловить
в синем автомате MCC 4131
(автобусные кассы, 20% в этом месяце), оплатил картой (не телефоном) PayPass, Максимкой
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cohan
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:01
cohan ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:07
omb написав:cohan
ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?
да, вместе с Платинум статусом, может, один раз в год такое, я кроме 15% на такси в, кажется, феврале 2019 жирнее ничего не помню
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cohan
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:20
Alfa_Bank
Шановна представник банку! Чи є вже якась інформація від ваших азербайджанських партнерів-кидал з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons? На жаль, мої дзвінки на гарячу лінію Водафону звелися до класичного "сам винуватий, з 1.02.2020 ми в односторонньому порядку припинили друк сертифікатів, гуляй Вася". Бали повернули, тепер трать їх на 10% знижку на Розетці на зоотовари...
Знав би прикуп - перевипускав би Максимум-Готівку не на Альфа-Конект, а на Еко-кредитку. І головне, при цьому страждає репутація банку - бо клієнтам обіцяється одне, а по факту виходить, що ці бонуси тупо нема куди тратити... Ну, хіба на мило і шнурок для дЭффЭктивних менеджерів Бакселлу-ватафону
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Nighthawk
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:20
IMPRINTER написав:
Еще раз если вы украдете полотенце в отеле в вас спишут и ничего вы сделать не сможете.
даже если припэйд карта и она уже полностью потрачена?
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mephala
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:43
omb написав:cohan
ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?
Ага, бомба.
Уже 2 карты пополнил
Ещё парочку коллег уговорил купить и пополнить
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lov2108
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