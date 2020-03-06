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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:46
lov2108 ну я залит по акции кс + кешбек от уксиб, там еще выгодней, но сам факт такого кишмиша очень радует
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:44
cohan написав: omb написав:cohan
ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?
да, вместе с Платинум статусом, может, один раз в год такое, я кроме 15% на такси в, кажется, феврале 2019 жирнее ничего не помню
+ Тоже нашел на одном из акков 20% на автокассы. Хотя и есть уже пополненная зеленая, куплю и пополню смарт.
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