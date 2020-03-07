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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:46
lov2108 ну я залит по акции кс + кешбек от уксиб, там еще выгодней, но сам факт такого кишмиша очень радует
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 07 бер, 2020 17:44
cohan написав: omb написав:cohan
ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?
да, вместе с Платинум статусом, может, один раз в год такое, я кроме 15% на такси в, кажется, феврале 2019 жирнее ничего не помню
+ Тоже нашел на одном из акков 20% на автокассы. Хотя и есть уже пополненная зеленая, куплю и пополню смарт.
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lel
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:55
sea_breeze написав:
Прошу помочь представителя разобраться с комиссией по карте за РКО. Расчетная дата у меня 4 марта. Вопрос в том, что две покупки были совершены 1 марта, по выписке одна прошла 3-го марта, а вторая была в блокировке весь день 4-го числа. По первой пришло предложение о рассрочке, было активировано опять же 4-го. По второй ждал также предложения и не дождался. Сумма провелась по выписке 4-го вечером после 20 вечера, точно не скажу. Дважды обращался в контакт центр в течение дня 4 марта, чтобы узнать сумму к погашению. Оба раза операторы отвечали, что в связи с временными трудностями они не видят мою выписку и точную сумму назвать не могут. В интернет банке также были написаны три разные суммы, причем выделенное красным нужно было погасить почему-то до 02.04.2020. Т.е. я не видел ни прошла ли рассрочка по первой сумме, ни когда разблокируют вторую.В итоге я закрыл общий минус по карте после 20 вечера и естественно они прошли по выписке уже 5-м числом. Я считаю в данном случае это абсолютная вина банка и проценты были начислены не обоснованно. Почему не отображалась рассрочка, почему сумма из блокировки провелась так поздно именно в момент начисления РКО, а не скажем до 17-00? У меня на сберегательном счете лежит гораздо большая сумма, чем требовалось для закрытия минуса, я дважды звонил в банк, а в итоге банк нагрел меня на комиссию. Очень много букфф, я понимаю, но прошу нашу представительницу разобраться и вернуть сумму РКО
ИМХО сами виноваты.
Гасить в РД задолженность можно только до 17-00 каналами которые поддерживают проведение по счету день в день. Ну старожилы могут себе позволить до 19-00 побаловаться. Ваше после 20-00 было уже естественно поздно.
Ждать проведения второй суммы не стоило. после 9 утра с вероятностью в 99,99% больше ничего этим днем уже не провелось бы. Были редкие случаи дневного допроведения но их можно проконтролировать в 17-00 и загасить с ощадного или волшебной кнопкой.
А так сами себе нашли приключения еще и считаете что банк виноват.
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mephala
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:46
clientage написав: ol_zy написав:
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
Алка-кудесница. Ждите, обновится
Во второй половине дня обновилось. За такие "подарки" Альфе надо бы сорибонусы выдавать - нервные клетки то не восстанавливаются.
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ol_zy
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