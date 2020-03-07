Прошу помочь представителя разобраться с комиссией по карте за РКО. Расчетная дата у меня 4 марта. Вопрос в том, что две покупки были совершены 1 марта, по выписке одна прошла 3-го марта, а вторая была в блокировке весь день 4-го числа. По первой пришло предложение о рассрочке, было активировано опять же 4-го. По второй ждал также предложения и не дождался. Сумма провелась по выписке 4-го вечером после 20 вечера, точно не скажу. Дважды обращался в контакт центр в течение дня 4 марта, чтобы узнать сумму к погашению. Оба раза операторы отвечали, что в связи с временными трудностями они не видят мою выписку и точную сумму назвать не могут. В интернет банке также были написаны три разные суммы, причем выделенное красным нужно было погасить почему-то до 02.04.2020. Т.е. я не видел ни прошла ли рассрочка по первой сумме, ни когда разблокируют вторую.В итоге я закрыл общий минус по карте после 20 вечера и естественно они прошли по выписке уже 5-м числом. Я считаю в данном случае это абсолютная вина банка и проценты были начислены не обоснованно. Почему не отображалась рассрочка, почему сумма из блокировки провелась так поздно именно в момент начисления РКО, а не скажем до 17-00? У меня на сберегательном счете лежит гораздо большая сумма, чем требовалось для закрытия минуса, я дважды звонил в банк, а в итоге банк нагрел меня на комиссию. Очень много букфф, я понимаю, но прошу нашу представительницу разобраться и вернуть сумму РКО