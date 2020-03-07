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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8247824882498250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:46

lov2108 ну я залит по акции кс + кешбек от уксиб, там еще выгодней, но сам факт такого кишмиша очень радует
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:44

  cohan написав:
  omb написав:cohan ох ничеси, альфа дала 20% на автобусные кассы?


да, вместе с Платинум статусом, может, один раз в год такое, я кроме 15% на такси в, кажется, феврале 2019 жирнее ничего не помню

+ Тоже нашел на одном из акков 20% на автокассы. Хотя и есть уже пополненная зеленая, куплю и пополню смарт.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:55

  sea_breeze написав:Прошу помочь представителя разобраться с комиссией по карте за РКО. Расчетная дата у меня 4 марта. Вопрос в том, что две покупки были совершены 1 марта, по выписке одна прошла 3-го марта, а вторая была в блокировке весь день 4-го числа. По первой пришло предложение о рассрочке, было активировано опять же 4-го. По второй ждал также предложения и не дождался. Сумма провелась по выписке 4-го вечером после 20 вечера, точно не скажу. Дважды обращался в контакт центр в течение дня 4 марта, чтобы узнать сумму к погашению. Оба раза операторы отвечали, что в связи с временными трудностями они не видят мою выписку и точную сумму назвать не могут. В интернет банке также были написаны три разные суммы, причем выделенное красным нужно было погасить почему-то до 02.04.2020. Т.е. я не видел ни прошла ли рассрочка по первой сумме, ни когда разблокируют вторую.В итоге я закрыл общий минус по карте после 20 вечера и естественно они прошли по выписке уже 5-м числом. Я считаю в данном случае это абсолютная вина банка и проценты были начислены не обоснованно. Почему не отображалась рассрочка, почему сумма из блокировки провелась так поздно именно в момент начисления РКО, а не скажем до 17-00? У меня на сберегательном счете лежит гораздо большая сумма, чем требовалось для закрытия минуса, я дважды звонил в банк, а в итоге банк нагрел меня на комиссию. Очень много букфф, я понимаю, но прошу нашу представительницу разобраться и вернуть сумму РКО


ИМХО сами виноваты.
Гасить в РД задолженность можно только до 17-00 каналами которые поддерживают проведение по счету день в день. Ну старожилы могут себе позволить до 19-00 побаловаться. Ваше после 20-00 было уже естественно поздно.
Ждать проведения второй суммы не стоило. после 9 утра с вероятностью в 99,99% больше ничего этим днем уже не провелось бы. Были редкие случаи дневного допроведения но их можно проконтролировать в 17-00 и загасить с ощадного или волшебной кнопкой.
А так сами себе нашли приключения еще и считаете что банк виноват.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:46

  clientage написав:
  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

Алка-кудесница. Ждите, обновится :)

Во второй половине дня обновилось. За такие "подарки" Альфе надо бы сорибонусы выдавать - нервные клетки то не восстанавливаются.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:06

ol_zy привыкнете, главное сильно не нервничать :), у меня при смене пакета деньги на доходном сейфе пропали, но ниче, вернули :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:39

  omb написав:ol_zy привыкнете, главное сильно не нервничать :), у меня при смене пакета деньги на доходном сейфе пропали, но ниче, вернули :)

сдохлый сейф я уже давно не использую, там еще много с ним приколов вас ждет.
Раньше, я чего-то такой подлянки не замечал с отображением смены лимита.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:43

cohan
А синий автомат, подскажите, где? :wink:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:01

  anikola13 написав:cohan
А синий автомат, подскажите, где? :wink:

У 63 вестибюлях метро вже підключено 191 термінал самообслуговування із функціоналом купівлі, поповнення Kyiv Smart Card
https://kyivcity.gov.ua/news/u_kasakh_n ... orp12EhJBA
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:16

Re: Альфа-Банк

Підозрюю, з такими темпами скоро з'явиться термін "свинорил метрополітеновський" і відповідні санкції )).
stryzhko
 
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