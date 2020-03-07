Просто на следующие месяцы уберут такую категорию кэшбэка. А в этом месяце таримся на 100 поездок.stryzhko написав:Підозрюю, з такими темпами скоро з'явиться термін "свинорил метрополітеновський" і відповідні санкції )).
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Додано: Нед 08 бер, 2020 07:29
Re: Альфа-Банк
Просто на следующие месяцы уберут такую категорию кэшбэка. А в этом месяце таримся на 100 поездок.
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