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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 07:29
stryzhko написав:Підозрюю, з такими темпами скоро з'явиться термін "свинорил метрополітеновський" і відповідні санкції )).
Просто на следующие месяцы уберут такую категорию кэшбэка. А в этом месяце таримся на 100 поездок.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 08:14
Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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